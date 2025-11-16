Пиріг зі шпинатом: рецепт нашвидкуруч

Пиріг зі шпинатом / © Credits

Реклама

На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт, який доводить, що навіть проста страва може мати вигляд як із гастрономічного журналу. Листкове тісто, соковитий шпинат, м’який сир і ароматні спеції створюють ніжну та ситну начинку. Готувати його легко, лише трохи часу і вже за 30 хв у вас на столі буде гаряча та апетитна випічка.

Інгредієнти Листкове тісто 250 г Шпинат 400 г Яйце 1 шт. Варені яйця 2 шт. Сир бринза чи сулугуні 150 г Кунжут

Приготування

Листкове тісто трохи розкачайте та розділіть на дві частини за розміром форми. Нарізаний шпинат змішайте з яйцем та дрібкою солі. Це зробить його м’яким і соковитим. Додайте нарізані варені яйця та натертий сир, ретельно перемішайте. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть одну частину тіста, на неї — начинку, накрийте другою частиною тіста. Краї защипніть руками. Змастіть пиріг жовтком та посипте кунжутом. Випікайте у розігрітій до 170°C духовці 30 хв.

Ніжний листковий пиріг із соковитим шпинатом і м’яким сиром — ідеальний варіант для легкого сніданку, перекусу чи навіть вечірки. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню він стає справжньою знахідкою для тих, хто любить смачну їжу без зайвого клопоту.

Експериментуйте з начинкою, додайте трохи зеленої цибулі, червоного перцю чи улюблених трав для яскравого смаку.