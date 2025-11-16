ТСН у соціальних мережах

Рецепти
28
1 хв

Пиріг зі шпинатом: рецепт нашвидкуруч

Хто сказав, що домашня випічка має бути складною, листковий пиріг зі шпинатом і сиром — це швидко, смачно та неймовірно ароматно. Ідеальний варіант для сніданку чи легкого обіду, який сподобається і дорослим, і дітям.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт, який доводить, що навіть проста страва може мати вигляд як із гастрономічного журналу. Листкове тісто, соковитий шпинат, м’який сир і ароматні спеції створюють ніжну та ситну начинку. Готувати його легко, лише трохи часу і вже за 30 хв у вас на столі буде гаряча та апетитна випічка.

Інгредієнти

Листкове тісто
250 г
Шпинат
400 г
Яйце
1 шт.
Варені яйця
2 шт.
Сир бринза чи сулугуні
150 г
Кунжут

Приготування

  1. Листкове тісто трохи розкачайте та розділіть на дві частини за розміром форми.

  2. Нарізаний шпинат змішайте з яйцем та дрібкою солі. Це зробить його м’яким і соковитим.

  3. Додайте нарізані варені яйця та натертий сир, ретельно перемішайте.

  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть одну частину тіста, на неї — начинку, накрийте другою частиною тіста. Краї защипніть руками.

  5. Змастіть пиріг жовтком та посипте кунжутом.

  6. Випікайте у розігрітій до 170°C духовці 30 хв.

Ніжний листковий пиріг із соковитим шпинатом і м’яким сиром — ідеальний варіант для легкого сніданку, перекусу чи навіть вечірки. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню він стає справжньою знахідкою для тих, хто любить смачну їжу без зайвого клопоту.

Експериментуйте з начинкою, додайте трохи зеленої цибулі, червоного перцю чи улюблених трав для яскравого смаку.

