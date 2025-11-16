- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
Пиріг зі шпинатом: рецепт нашвидкуруч
Хто сказав, що домашня випічка має бути складною, листковий пиріг зі шпинатом і сиром — це швидко, смачно та неймовірно ароматно. Ідеальний варіант для сніданку чи легкого обіду, який сподобається і дорослим, і дітям.
На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт, який доводить, що навіть проста страва може мати вигляд як із гастрономічного журналу. Листкове тісто, соковитий шпинат, м’який сир і ароматні спеції створюють ніжну та ситну начинку. Готувати його легко, лише трохи часу і вже за 30 хв у вас на столі буде гаряча та апетитна випічка.
Інгредієнти
- Листкове тісто
- 250 г
- Шпинат
- 400 г
- Яйце
- 1 шт.
- Варені яйця
- 2 шт.
- Сир бринза чи сулугуні
- 150 г
- Кунжут
-
Приготування
Листкове тісто трохи розкачайте та розділіть на дві частини за розміром форми.
Нарізаний шпинат змішайте з яйцем та дрібкою солі. Це зробить його м’яким і соковитим.
Додайте нарізані варені яйця та натертий сир, ретельно перемішайте.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть одну частину тіста, на неї — начинку, накрийте другою частиною тіста. Краї защипніть руками.
Змастіть пиріг жовтком та посипте кунжутом.
Випікайте у розігрітій до 170°C духовці 30 хв.
Ніжний листковий пиріг із соковитим шпинатом і м’яким сиром — ідеальний варіант для легкого сніданку, перекусу чи навіть вечірки. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню він стає справжньою знахідкою для тих, хто любить смачну їжу без зайвого клопоту.
Експериментуйте з начинкою, додайте трохи зеленої цибулі, червоного перцю чи улюблених трав для яскравого смаку.