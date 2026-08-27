Пиріг зі сливами: рецепт для затишного вечора

Пиріг зі сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Реклама

На сторінці Kris & Kitchen розповіли про рецепт домашнього сливового пирога, який готується без складних технік, але має такий вигляд, ніби щойно зійшов зі сторінки кулінарного журналу. Головний секрет — густе сливове наповнення та заморожена частина тіста, яку натирають зверху.

Пиріг зі сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 330 г

розпушувач — 3 г

ванілін — 1 г

сіль — дрібка

холодне вершкове масло — 120 г

цукор — 140 г

холодне молоко — 50 мл

яйця — 1 шт.

жовток — 1 шт.

Для начинки

сливи — 800 г

цукор — 140 г

кукурудзяний крохмаль — 55 г

Пиріг зі сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Приготування

Спочатку змішайте борошно, розпушувач, ванілін і сіль. Додайте нарізане холодне масло та перетріть усе руками до стану крихти. Яйце та жовток змішайте з молоком, після чого додайте цю суміш до цукру. З’єднайте з сухими інгредієнтами та замісіть тісто. Загорніть його у харчову плівку та поставте у холодильник на годину. Приблизно третину тіста покладіть у морозильну камеру. Для начинки сливи подрібніть у блендері, а потім перетріть через сито, щоб отримати однорідне пюре. Додайте цукор і крохмаль. Доведіть суміш до кипіння та проваріть 1–2 хв, постійно помішуйте. Після цього повністю охолодіть. Основну частину тіста розкачайте та викладіть у форму, сформуйте бортики. Розподіліть сливову начинку. Дістаньте заморожене тісто та натріть його зверху на великій тертці. Випікайте пиріг за 180°C приблизно 40 хв. Тут важливо не поспішати, дайте десерту повністю охолонути, щоб сливова начинка стабілізувалася та добре тримала форму під час нарізання.

Цей сливовий пиріг — саме той домашній десерт, який хочеться готувати наприкінці літа, коли сезонні фрукти особливо соковиті. Ароматне пісочне тісто, насичена сливова начинка та хрустка верхівка роблять його ідеальним доповненням до кави чи вечірнього чаю.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів