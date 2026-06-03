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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Пиріг зі спаржею та беконом: смачний літній рецепт

Пиріг зі спаржею та беконом — це хрустке листкове тісто, ніжна сирна основа та сезонна спаржа, які роблять його ідеальним варіантом для бранчу, легкої вечері чи зустрічі з друзями, коли хочеться їх вразити, але без складних кулінарних експериментів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
Коментарі
Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

Цей пиріг, про рецепт якого розповіли на сторінці Ask Edith,
 — це поєднання спаржі, двох видів сиру та бекону на основі з листкового тіста. Рецепт не вимагає складних технік, але має кілька важливих деталей, які допомагають досягти ідеальної текстури та балансу смаку.

Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

Інгредієнти

листкове тісто
сулугуні чи моцарела
150 г
крем-сир
100 г
яйця
2 шт.
бекон
кунжут
спаржа
Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

Приготування

  1. Натертий сулугуні чи моцарелу змішайте з крем-сиром і одним яйцем — це буде ніжна сирна база пирога.

  2. Спаржу очистьте, обріжте чи акуратно відламайте жорсткі кінці.

  3. Далі відваріть її у підсоленій воді 2–3 хв, після чого відкладіть, щоб вона трохи охолола.

  4. Листкове тісто розморозьте та наколіть виделкою, щоб воно рівномірно піднялося під час випікання.

  5. Потім викладіть сирну основу на тісто, а зверху спаржу та бекон. Чергуйте їх для красивого зрізу та збалансованого смаку.

  6. Краї тіста змастіть жовтком, посипте кунжутом.

  7. Випікайте за 180°C приблизно 30–35 хв.

Поради

  • Якщо у вас тонке листкове тісто — можна одразу випікати пиріг разом із начинкою.

  • Якщо тісто щільніше та погано розкочується — спочатку запечіть основу 15 хв, а потім додайте начинку та допікайте ще близько 20 хв.

Пиріг зі спаржею та беконом — приклад того, як із простих інгредієнтів можна створити страву з характером. Він поєднує сезонність, вершкову ніжність сиру та солонуватий акцент бекону, доповнений хрустким листковим тістом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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