Пиріг зі спаржею та беконом: смачний літній рецепт

Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

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Цей пиріг, про рецепт якого розповіли на сторінці Ask Edith ,

— це поєднання спаржі, двох видів сиру та бекону на основі з листкового тіста. Рецепт не вимагає складних технік, але має кілька важливих деталей, які допомагають досягти ідеальної текстури та балансу смаку.

Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

Інгредієнти листкове тісто сулугуні чи моцарела 150 г крем-сир 100 г яйця 2 шт. бекон кунжут спаржа

Пиріг зі спаржею та беконом tiktok.com/@ask_edith

Приготування

Натертий сулугуні чи моцарелу змішайте з крем-сиром і одним яйцем — це буде ніжна сирна база пирога. Спаржу очистьте, обріжте чи акуратно відламайте жорсткі кінці. Далі відваріть її у підсоленій воді 2–3 хв, після чого відкладіть, щоб вона трохи охолола. Листкове тісто розморозьте та наколіть виделкою, щоб воно рівномірно піднялося під час випікання. Потім викладіть сирну основу на тісто, а зверху спаржу та бекон. Чергуйте їх для красивого зрізу та збалансованого смаку. Краї тіста змастіть жовтком, посипте кунжутом. Випікайте за 180°C приблизно 30–35 хв.

Поради

Якщо у вас тонке листкове тісто — можна одразу випікати пиріг разом із начинкою.

Якщо тісто щільніше та погано розкочується — спочатку запечіть основу 15 хв, а потім додайте начинку та допікайте ще близько 20 хв.

Пиріг зі спаржею та беконом — приклад того, як із простих інгредієнтів можна створити страву з характером. Він поєднує сезонність, вершкову ніжність сиру та солонуватий акцент бекону, доповнений хрустким листковим тістом.

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