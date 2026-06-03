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Пиріг зі спаржею та беконом: смачний літній рецепт
Пиріг зі спаржею та беконом — це хрустке листкове тісто, ніжна сирна основа та сезонна спаржа, які роблять його ідеальним варіантом для бранчу, легкої вечері чи зустрічі з друзями, коли хочеться їх вразити, але без складних кулінарних експериментів.
Цей пиріг, про рецепт якого розповіли на сторінці Ask Edith,
— це поєднання спаржі, двох видів сиру та бекону на основі з листкового тіста. Рецепт не вимагає складних технік, але має кілька важливих деталей, які допомагають досягти ідеальної текстури та балансу смаку.
Інгредієнти
- листкове тісто
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- сулугуні чи моцарела
- 150 г
- крем-сир
- 100 г
- яйця
- 2 шт.
- бекон
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- кунжут
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- спаржа
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Приготування
Натертий сулугуні чи моцарелу змішайте з крем-сиром і одним яйцем — це буде ніжна сирна база пирога.
Спаржу очистьте, обріжте чи акуратно відламайте жорсткі кінці.
Далі відваріть її у підсоленій воді 2–3 хв, після чого відкладіть, щоб вона трохи охолола.
Листкове тісто розморозьте та наколіть виделкою, щоб воно рівномірно піднялося під час випікання.
Потім викладіть сирну основу на тісто, а зверху спаржу та бекон. Чергуйте їх для красивого зрізу та збалансованого смаку.
Краї тіста змастіть жовтком, посипте кунжутом.
Випікайте за 180°C приблизно 30–35 хв.
Поради
Якщо у вас тонке листкове тісто — можна одразу випікати пиріг разом із начинкою.
Якщо тісто щільніше та погано розкочується — спочатку запечіть основу 15 хв, а потім додайте начинку та допікайте ще близько 20 хв.
Пиріг зі спаржею та беконом — приклад того, як із простих інгредієнтів можна створити страву з характером. Він поєднує сезонність, вершкову ніжність сиру та солонуватий акцент бекону, доповнений хрустким листковим тістом.