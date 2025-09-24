Пиріг зі спаржею та червоною рибою: оригінальний рецепт

Пиріг зі спаржею та червоною рибою / © Associated Press

Поєднання спаржі та червоної риби — не лише смачно, а й корисно. Спаржа багата на вітаміни, а це сприяє зміцненню імунітету та підтримці здорової шкіри. Червона риба — джерело омега-3 жирних кислот, які корисні для серця та мозку, а також білка високої якості. Разом із вершками та моцарелою вони створюють ніжний та гармонійний смак. А рецептом приготування поділилися на сторінці Liliya.cooking.

Інгредієнти Листкове тісто 1 упаковка Червона риба (лосось, форель) 300 г Спаржа 250 г Міні моцарела копчена 100 г Помідори чері 5 шт. Яйця 3 шт. Вершки 100 г Сіль Перець Тертий твердий сир

Приготування

Розкачайте листкове тісто та викладіть його у форму, обріжте зайві краї. Проколіть тісто виделкою, щоб уникнути здуття та випікайте у розігрітій духовці за 190°C близько 15 хв до легкої золотистої скоринки. Спаржу промийте, обріжте жорсткі кінці, приблизно 1–2 см, та наріжте на невеликі шматочки. Червону рибу наріжте кубиками середнього розміру. Помідори чері розріжте навпіл. Збийте яйця з вершками, додайте дрібку солі та перцю. На попередньо випечене тісто викладіть рибу, спаржу, помідори та моцарелу. Залийте все яєчно-вершковою сумішшю. Поставте форму у духовку та готуйте за 180–190°C 35–40 хв, поки заливка не схопиться, а верх пирога не стане золотистим. За бажанням можна додати трохи тертого сиру, який розтане та додасть ще більше смаку.

Поради

Якщо спаржа дуже товста, її краще спочатку бланшувати 2–3 хв у киплячій воді.

Використовуйте свіжу рибу чи слабосолону для насиченішого смаку.

Подавайте пиріг теплим, але він також чудово смакує охолодженим.

Цей пиріг — ідеальний спосіб поєднати користь і смак, а також зробити буденний обід справжнім святом.