Пиріжки з куркою та кукурудзою

Тісто філо відоме своєю тонкою та хрусткою текстурою. У поєднанні з соковитою курячою начинкою, крем-сиром і моцарелою воно перетворює звичайні пиріжки на кулінарний шедевр. Використання мультипечі з інфрачервоною технологією дозволяє не лише економити час, а й зберегти всі соки та аромати страви, без зайвого жиру, а про рецепт приготування розповіли на сторінці Nata.cooking.

Інгредієнти тісто філо 8–10 листів куряче філе 500 г цибуля 1 шт. консервована кукурудза ½ банки вершковий крем-сир 2 ст. л сир моцарела 200 г зелень (за бажанням) сіль перець вершкове масло 50–70 г яйця 1 шт. кунжут для посипання

Приготування

На рослинній олії обсмажте до прозорості цибулю. Додайте нарізане куряче філе та смажте до готовності. Заправте спеціями до свого смаку та додайте крем-сир, тушкуйте 1–2 хв. Зніміть з вогню, додайте кукурудзу та подрібнену зелень. Перемішайте до однорідності. Начинка має бути теплою, але не гарячою, коли викладаєте її на тісто, щоб філо не намокло. Кожен лист тіста філо змастіть розтопленим вершковим маслом. На край листа викладіть 2 ст. л начинки, посипте сиром моцарела. Загорніть пиріжки конвертом або рулетом. Викладіть пиріжки у чашу мультипечі. Змастіть збитим яйцем, посипте кунжутом. Оберіть режим «Випікання» за 180°C, 15 хв. Дістаньте та подавайте одразу гарячими.

Пиріжки з куркою, сиром і кукурудзою — це швидко та неймовірно смачно. Вони ідеально підходять для сімейного обіду, святкового столу чи перекусу з друзями.