Пиріжки з м’ясом, смажені на сковороді: рецепт улюбленої страви
Побалуйте свою сім’ю смачними смаженими пиріжками з м’ясом.
Тісто виходить пишним, повітряним, із соковитою м’ясною начинкою, а зверху — з хрусткою золотистою скоринкою.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 800 г;
яйця курячі — 2 шт.;
кефір — 500 г;
дріжджі сухі — 10 г;
цукор — 1 ст. л.;
олія — 3 ст. л. (у тісто) + для смаження;
сіль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
м’ясний фарш — 450 г;
цибуля ріпчаста — 2 шт. (велика);
петрушка — 2 гілочки;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
У просіяне борошно всипте дріжджі, перемішайте, додайте цукор, сіль, яйця, влийте кефір, олію і вимісіть тісто (воно вийде злегка липким).
Викладіть у велику миску, накрийте і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин.
Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.
Петрушку промийте і дрібно наріжте.
Для начинки: у фарш викладіть цибулю, петрушку, перець чорний мелений, посоліть і перемішайте.
На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто, обімніть його і розділіть на рівні частини.
Скачайте кожну в кульку.
За допомогою качалки або руками розплющіть кожну кульку на корж. У центр викладіть начинку, ретельно защипніть тісто, формуючи пиріжок, і злегка приплюсніть його долонею, щоб він став плоский.
У сковороді добре розігрійте олію, викладайте пиріжки швом донизу і смажте на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Кефір використовуйте будь-якої жирності.
Олії в сковороді має бути стільки, щоб пиріжки занурювалися в неї приблизно до середини.