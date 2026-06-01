ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

Пиріжки з м’ясом, смажені на сковороді: рецепт улюбленої страви

Побалуйте свою сім’ю смачними смаженими пиріжками з м’ясом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Коментарі
Пиріжки з м'ясом, смажені на сковороді

Пиріжки з м'ясом, смажені на сковороді / © Credits

Тісто виходить пишним, повітряним, із соковитою м’ясною начинкою, а зверху — з хрусткою золотистою скоринкою.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 800 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • кефір — 500 г;

  • дріжджі сухі — 10 г;

  • цукор — 1 ст. л.;

  • олія — 3 ст. л. (у тісто) + для смаження;

  • сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • м’ясний фарш — 450 г;

  • цибуля ріпчаста — 2 шт. (велика);

  • петрушка — 2 гілочки;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. У просіяне борошно всипте дріжджі, перемішайте, додайте цукор, сіль, яйця, влийте кефір, олію і вимісіть тісто (воно вийде злегка липким).

  2. Викладіть у велику миску, накрийте і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин.

  3. Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.

  4. Петрушку промийте і дрібно наріжте.

  5. Для начинки: у фарш викладіть цибулю, петрушку, перець чорний мелений, посоліть і перемішайте.

  6. На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто, обімніть його і розділіть на рівні частини.

  7. Скачайте кожну в кульку.

  8. За допомогою качалки або руками розплющіть кожну кульку на корж. У центр викладіть начинку, ретельно защипніть тісто, формуючи пиріжок, і злегка приплюсніть його долонею, щоб він став плоский.

  9. У сковороді добре розігрійте олію, викладайте пиріжки швом донизу і смажте на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

  • Олії в сковороді має бути стільки, щоб пиріжки занурювалися в неї приблизно до середини.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie