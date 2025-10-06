Пиріжки з сиром із тіста філо: легкий і смачний рецепт для тих, хто стежить за фігурою

Пиріжки / © Credits

Реклама

Нутриціологиня Ганна Воробей поділилася рецептом корисних пиріжків із сиром — легких, поживних і водночас неймовірно апетитних. Вони ідеально підходять для сніданку, перекушування чи навіть вечері, коли хочеться чогось смачненького, але без шкоди для фігури.

Цей рецепт — справжня білкова бомба. У ньому поєднуються кисломолочний сир, яйця і трохи твердого сиру — все, що допомагає відновленню м’язів і дає тривале відчуття ситості. А тісто філо, на відміну від звичайного дріжджового, має мінімум калорій та жиру, тому пиріжки виходять легкими, повітряними і хрумкими. До того ж вони готуються швидко, без замішування тіста, розкачування та довгого чекання. Просто змішали начинку, загорнули в листи філо, а потім до духовки.

Інгредієнти кисломолочний сир 300 г твердий сир (моцарела, сулугуні чи інший, який добре тягнеться) 100–200 г яйця 3 шт. зелень (кріп, петрушка або шпинат) спеції (сіль, перець, часникова приправа або паприка) тісто філо 1 паковання

Приготування

У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, натертий твердий сир, 2 яйця, зелень і спеції. Добре перемішайте, щоб отримати однорідну ніжну масу. Розгорніть лист тіста філо, воно дуже тонке, тому працюйте обережно. Змастіть поверхню збитим яйцем або кількома краплями оливкової олії. Покладіть ложку начинки на край листа, загорніть і скрутіть рулетиком або трикутником, як вам зручніше. Викладіть пиріжки на пергамент і поставте до духовки, розігрітої до 180°C, приблизно на 15–20 хв, до появи золотистої скоринки. Найсмачніше ці пиріжки смакують теплими з йогуртовим соусом чи склянкою кефіру.

Поради

Для ситнішого варіанту можна додати трохи курячого філе чи тунця.

Якщо хочете вегетаріанську версію, використовуйте лише сири та зелень.

Для солодкої альтернативи замініть спеції на ваніль і підсолодіть начинку медом — отримаєте дієтичний десерт.

Ці пиріжки — чудовий варіант для тих, хто худне чи просто хоче харчуватися здоровіше. Вони містять багато білка, мінімум жиру та допомагають тримати рівень енергії стабільним протягом дня.

Реклама

Спробуйте приготувати ці білкові пиріжки з сиром уже сьогодні та переконайтеся, що правильне харчування може бути не лише корисним, а й смачним.