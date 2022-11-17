Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пюре з цвітної капусти: дуже простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пюре з цвітної капусти: дуже простий рецепт

Фото: Credits

Якщо ви хочете скоротити кількість споживаних вуглеводів і водночас не можете відмовитися від можливості побалувати себе на вечерю смачною стравою, що включає гарнір, спробуйте замінити картопляне пюре цвітною капустою.

Пюре із цвітної капусти приготувати нескладно. Це неймовірно смачна страва, крім іншого, дуже дієтична. У ній багато вітамінів, мікроелементів, цвітна капуста є чудовою альтернативою картоплі як гарнір, тому що містить набагато менше вуглеводів.

складові

  • цвітна капуста — 1 качан
  • часник — 3 зубчики
  • пармезан – 2 ст. л.
  • вершкове масло — 2 ст. л.
  • сметана – 4 ст. л.
  • сіль і перець

Підготування

  • Розберіть цвітну капусту на досить великі суцвіття.
  • Подрібніть часник.
  • Натріть пармезан.

Приготування

Доведіть до кипіння велику каструлю із підсоленою водою.

Додайте суцвіття цвітної капусти і варіть 10 хвилин або поки цвітна капуста не стане м'якою. Злийте воду.

Додайте олію та часник у каструлю, в якій варилася цвітна капуста. Готуйте 1-2 хвилини або поки масло не розтане, а часник не стане золотаво-коричневим та ароматним.

Цвітну капусту часник, сметану та пармезан пюруйте блендером протягом 2-3 хвилин або поки суміш не стане однорідною і без грудок.

Додайте сіль та перець за смаком. Подавайте.

Читайте також:

Смачна комбінація! Рецепт маринованих яблук із перцем від фудблогерки Дарії Дорошкевич

Смачна комбінація! Рецепт маринованих яблук із перцем від фудблогерки Дарії Дорошкевич

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
77
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація