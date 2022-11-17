Пюре з цвітної капусти: дуже простий рецепт

Якщо ви хочете скоротити кількість споживаних вуглеводів і водночас не можете відмовитися від можливості побалувати себе на вечерю смачною стравою, що включає гарнір, спробуйте замінити картопляне пюре цвітною капустою.

Пюре із цвітної капусти приготувати нескладно. Це неймовірно смачна страва, крім іншого, дуже дієтична. У ній багато вітамінів, мікроелементів, цвітна капуста є чудовою альтернативою картоплі як гарнір, тому що містить набагато менше вуглеводів.

складові

цвітна капуста — 1 качан

часник — 3 зубчики

пармезан – 2 ст. л.

вершкове масло — 2 ст. л.

сметана – 4 ст. л.

сіль і перець

Підготування

Розберіть цвітну капусту на досить великі суцвіття.

Подрібніть часник.

Натріть пармезан.

Приготування

Доведіть до кипіння велику каструлю із підсоленою водою.

Додайте суцвіття цвітної капусти і варіть 10 хвилин або поки цвітна капуста не стане м'якою. Злийте воду.

Додайте олію та часник у каструлю, в якій варилася цвітна капуста. Готуйте 1-2 хвилини або поки масло не розтане, а часник не стане золотаво-коричневим та ароматним.

Цвітну капусту часник, сметану та пармезан пюруйте блендером протягом 2-3 хвилин або поки суміш не стане однорідною і без грудок.

Додайте сіль та перець за смаком. Подавайте.

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