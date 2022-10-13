Рагу з курячих грудок з оливками та лимоном: оригінальний рецепт

Цей спосіб приготування курячих грудок із картоплею, лимоном та оливками зробить м'ясо соковитим та ароматним.
Курячі грудки, замариновані в спеціях, обсмажені з оливками та лимоном виходять просто божественними. І не втрачають водночас своєї дієтичної цінності.
Складники
- курячі грудки — 1 кг
- оливкова олія — 2 ст. л.
- цибулини — 2 шт.
- лимон — 1 шт.
- шафран — щіпка
- дрібна картопля — 350 г
- зелені оливки — велика жменя
- курячий бульйон
Спеції для маринаду
- часник — 3 зубчики
- копчена паприка – половина ч. л.
- мелена куркума – 2 ч. л.
- насіння куміну – 1 ч. л.
- оливкова олія – 2-3 ст. л.
Приготування
Приготуйте пасту зі спецій. Очистіть часник і покладіть його у ступку чи кухонний комбайн. Додайте щіпку солі та розітріть до стану пасти. Вмішайте паприку, куркуму та насіння куміну і розітріть, додавши достатню кількість оливкової олії (близько 3 столових ложок), щоб вийшла пухка паста.
Покладіть курячі грудки в миску, додайте пасту зі спецій і перемішайте. Накрийте тарілкою і залиште маринуватися в прохолодному місці мінімум на годину.
Очистіть і наріжте цибулю. На оливковій олії пасеруйте цибулю. Зніміть зі сковороди та відкладіть убік. Курячі грудки злегка підрум'яньте на сковороді з обох боків.
Тонко наріжте лимон і додайте в сковороду з шафраном і достатньою кількістю бульйону, щоб він сягав половини шматочків курки. Тонко наріжте картоплю кружальцями і додайте в сковороду, додайте цибулю, накрийте кришкою і залиште на 15-20 хвилин варитися до готовності курки і картоплі.
Додайте оливки та приправи. Дістаньте курку і дайте соусу трохи покипіти, щоб він трохи загуснув, потім поверніть курку в сковорідку.
Страву подавайте гарячою.
Читайте також:
- Курка по-китайськи: незвичайний рецепт
- Курячі стегна з оливками та вареним лимоном: марокканський рецепт
- Як засмажити курку з кмином та перцем чилі: дуже простий рецепт