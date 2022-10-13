Рагу з курячих грудок з оливками та лимоном: оригінальний рецепт

Цей спосіб приготування курячих грудок із картоплею, лимоном та оливками зробить м'ясо соковитим та ароматним.

Курячі грудки, замариновані в спеціях, обсмажені з оливками та лимоном виходять просто божественними. І не втрачають водночас своєї дієтичної цінності.

Складники

курячі грудки — 1 кг

оливкова олія — 2 ст. л.

цибулини — 2 шт.

лимон — 1 шт.

шафран — щіпка

дрібна картопля — 350 г

зелені оливки — велика жменя

курячий бульйон

Спеції для маринаду

часник — 3 зубчики

копчена паприка – половина ч. л.

мелена куркума – 2 ч. л.

насіння куміну – 1 ч. л.

оливкова олія – 2-3 ст. л.

Приготування

Приготуйте пасту зі спецій. Очистіть часник і покладіть його у ступку чи кухонний комбайн. Додайте щіпку солі та розітріть до стану пасти. Вмішайте паприку, куркуму та насіння куміну і розітріть, додавши достатню кількість оливкової олії (близько 3 столових ложок), щоб вийшла пухка паста.

Покладіть курячі грудки в миску, додайте пасту зі спецій і перемішайте. Накрийте тарілкою і залиште маринуватися в прохолодному місці мінімум на годину.

Очистіть і наріжте цибулю. На оливковій олії пасеруйте цибулю. Зніміть зі сковороди та відкладіть убік. Курячі грудки злегка підрум'яньте на сковороді з обох боків.

Тонко наріжте лимон і додайте в сковороду з шафраном і достатньою кількістю бульйону, щоб він сягав половини шматочків курки. Тонко наріжте картоплю кружальцями і додайте в сковороду, додайте цибулю, накрийте кришкою і залиште на 15-20 хвилин варитися до готовності курки і картоплі.

Додайте оливки та приправи. Дістаньте курку і дайте соусу трохи покипіти, щоб він трохи загуснув, потім поверніть курку в сковорідку.

Страву подавайте гарячою.

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