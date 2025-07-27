Рагу із зеленої квасолі: рецепт ароматної страви, перед якою не встоїть навіть м’ясоїд

Рагу із зеленої квасолі / © Credits

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Про цей рецепт розповіла фудблогерка Meliz Berg, яка черпає натхнення з традиційної турецької кухні. Ідеальне співвідношення простоти, глибокого смаку та користі робить цю страву не просто гарніром, а повноцінним кулінарним шедевром.

Ця овочева страва — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне та поживне без м’яса, але з максимумом смаку. В основі рецепта лежить зелена квасоля, яка чудово поєднується з картоплею, морквою, селерою, цибулею та пряною томатною заправкою. Найприємніше, що усе готується в одній великій каструлі чи сотейнику, тож брудного посуду буде мінімум.

Інгредієнти Овочевий бульйонний кубик 1 шт. Окріп 300 мл Оливкова олія 3 ст. л Велика цибулина 1 шт. Велика морква 3 шт. Селера 2 стебла Картопля 500 г Часник 4 зубчики Томатна паста 1 ст. л Солодка перцева паста 1 ст. л Мелений кмин ½ ч. л Зелена квасоля 500 г Подрібнені консервовані томати 1 банка (400 г) Сіль Чорний перець Лавровий листок 2 шт.

Приготування

Спочатку потрібно приготувати овочевий бульйон. Для цього розчиніть один овочевий бульйонний кубик у 300 мл щойно закипілої води — це буде основа, яка додасть глибокого смаку всім інгредієнтам. У великій каструлі розігрійте 3 ст. л оливкової олії. Як тільки олія нагріється, додайте нарізану кубиками велику цибулю, три морквини, нарізані кільцями, два стебла селери та приблизно пів кілограма картоплі, очищеної та нарізаної на шматки середнього розміру. Обсмажуйте овочі 5–6 хв на середньому вогні до легкої золотистої скоринки, періодично помішуйте. Далі додайте дрібно натертий часник та спеції: чайну ложку томатної пасти, дві столові ложки турецької солодкої перцевої пасти, якщо не знайдете, просто замініть на м’який папричний соус або додаткову томатну пасту з дрібкою солодкої паприки, а також пів чайної ложки меленого кмину. Обсмажуйте цю пряну заправку ще 1–2 хв, постійно помішуйте, щоб аромати повністю розкрились. Візьміть близько 500 г свіжої чи замороженої квасолі, попередньо очищеної. Додайте її до каструлі разом із 400 г подрібнених консервованих помідорів, підготовленим овочевим бульйоном, лавровим листом, сіллю та свіжомеленим чорним перцем. Доведіть усе до кипіння, зменште вогонь до мінімального та тушкуйте під кришкою приблизно 40–45 хв, поки овочі стануть м’якими, а соус густим і насиченим. Якщо рідина випаровується занадто швидко, можна додати трохи гарячої води.

Подача

Подавати рагу із зеленої квасолі можна як гарячу основну страву чи як гарнір до риби, чи курки.

Спробуйте зі шматочком хрусткого хліба чи лаваша, ложкою грецького йогурту зверху чи з дрібкою свіжої зелені.

Для літнього варіанту охолодіть рагу та подавайте кімнатної температури та смак залишиться таким же насиченим.

Рагу із зеленої квасолі — це той випадок, коли прості продукти перетворюються на справжню гастрономічну насолоду. Без жодних екзотичних інгредієнтів, без зайвого клопоту, лише тепло домашньої кухні, аромат спецій та багатство овочів.

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