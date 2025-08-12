- Дата публікації
-
- Рецепти
- 18
- 1 хв
Рагу з баклажанами, картоплею, морквою та цибулею: рецепт ідеального сезонного гарніру
Приготуйте рагу з овочами, воно виходить ситним і смачним, навіть без м'яса.
Страва готується дуже просто, з доступних інгредієнтів. Подайте як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи риби.
Інгредієнти
- баклажани
- 300 г
- картопля
- 500 г
- морква
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- вода
- 150 г
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (кріп, петрушка, базилік).
-
У баклажанів обріжте краї, наріжте півкільцями, посипте сіллю і залиште на 10 хвилин, потім промийте холодною водою і злегка відіжміть.
Картоплю, моркву, цибулю очистьте, картоплю, моркву наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними.
Часник очистьте і дрібно наріжте.
На пательню влийте одну столову ложку олії та обсмажте баклажани з двох боків до злегка золотистого кольору, викладіть на тарілку.
У цю сковорідку влийте ще одну столову ложку олії, викладіть цибулю, обсмажте до прозорості, потім моркву й обсмажте ще п’ять хвилин, помішуючи.
У сотейник або каструлю з товстим дном викладіть картоплю, баклажани, часник, обсмажену цибулю з морквою, поперчіть, посоліть, влийте воду і накрийте кришкою. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте 25-30 хвилин до готовності. Посипте зеленню.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.