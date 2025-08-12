ТСН у соціальних мережах

Рецепти
18
1 хв

Рагу з баклажанами, картоплею, морквою та цибулею: рецепт ідеального сезонного гарніру

Приготуйте рагу з овочами, воно виходить ситним і смачним, навіть без м'яса.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
112 ккал
Рагу з баклажанами картоплею картоплею морквою та цибулею

Рагу з баклажанами картоплею картоплею морквою та цибулею / © Credits

Страва готується дуже просто, з доступних інгредієнтів. Подайте як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи риби.

Інгредієнти

баклажани
300 г
картопля
500 г
морква
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубчики
вода
150 г
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка, базилік).

  1. У баклажанів обріжте краї, наріжте півкільцями, посипте сіллю і залиште на 10 хвилин, потім промийте холодною водою і злегка відіжміть.

  2. Картоплю, моркву, цибулю очистьте, картоплю, моркву наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними.

  3. Часник очистьте і дрібно наріжте.

  4. На пательню влийте одну столову ложку олії та обсмажте баклажани з двох боків до злегка золотистого кольору, викладіть на тарілку.

  5. У цю сковорідку влийте ще одну столову ложку олії, викладіть цибулю, обсмажте до прозорості, потім моркву й обсмажте ще п’ять хвилин, помішуючи.

  6. У сотейник або каструлю з товстим дном викладіть картоплю, баклажани, часник, обсмажену цибулю з морквою, поперчіть, посоліть, влийте воду і накрийте кришкою. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте 25-30 хвилин до готовності. Посипте зеленню.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

