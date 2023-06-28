Рамен із куркою-гриль та грибами: простий рецепт смачного супу

Рамен — суп із локшиною — дуже популярний у Кореї та Японії. Але приготувати його просто, і він не потребує жодних складних інгредієнтів.
Наш рецепт рамена з куркою-гриль не потребує вишуканих інгредієнтів. Ви можете використовувати попередньо приготовлену курку, куплену в магазині, або ту, що залишилася після пікніка. Суп виходить запашний, ситний і, найголовніше, він дуже простий у приготуванні.
Складники
- 1 столова ложка оливкової олії
- 7-9 середнього розміру нарізаних печериць
- 3 яйця
- 4 склянки курячого бульйону
- 2 склянки яловичого бульйону
- 2 столові ложки соєвого соусу
- 500 г локшини рамен
- 500 г подрібненої курки-гриль
- 1 пучок тонко нарізаної зеленої цибулі
- сіль і свіжомелений чорний перець
- часниковий соус чилі за смаком
Приготування
Розігрійте олію на середньому вогні. Додайте гриби і смажте, доки вони добре не підрум'яняться, від 6 до 8 хвилин. Приправте сіллю й перцем.
Залийте яйця водою. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Щойно вода закипить, зніміть каструлю з вогню та накрийте кришкою. Дайте постояти 8 хвилин. Помийте яйця під прохолодною водою, очистьте.
Змішайте курячий бульйон з яловичим бульйоном і соєвим соусом. Доведіть до кипіння на середньому вогні.
Киньте локшину в бульйон і варіть до м'якості від 4 до 6 хвилин.
Перед подаванням розділіть рамен і бульйон на шість тарілок. Зверху покладіть гриби, подрібнену курку, нарізану зелену цибулю та чилі-часниковий соус за смаком.
Очищені яйця розріжте навпіл і покладіть по половинці до кожної миски. Подавайте негайно.
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