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Рамен із куркою-гриль та грибами: простий рецепт смачного супу

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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251
Час на прочитання
2 хв
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Рамен із куркою-гриль та грибами: простий рецепт смачного супу

Рамен із куркою-гриль та грибами / Фото: Credits

Рамен — суп із локшиною — дуже популярний у Кореї та Японії. Але приготувати його просто, і він не потребує жодних складних інгредієнтів.

Наш рецепт рамена з куркою-гриль не потребує вишуканих інгредієнтів. Ви можете використовувати попередньо приготовлену курку, куплену в магазині, або ту, що залишилася після пікніка. Суп виходить запашний, ситний і, найголовніше, він дуже простий у приготуванні.

Складники

  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 7-9 середнього розміру нарізаних печериць
  • 3 яйця
  • 4 склянки курячого бульйону
  • 2 склянки яловичого бульйону
  • 2 столові ложки соєвого соусу
  • 500 г локшини рамен
  • 500 г подрібненої курки-гриль
  • 1 пучок тонко нарізаної зеленої цибулі
  • сіль і свіжомелений чорний перець
  • часниковий соус чилі за смаком

Приготування

Розігрійте олію на середньому вогні. Додайте гриби і смажте, доки вони добре не підрум'яняться, від 6 до 8 хвилин. Приправте сіллю й перцем.

Залийте яйця водою. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Щойно вода закипить, зніміть каструлю з вогню та накрийте кришкою. Дайте постояти 8 хвилин. Помийте яйця під прохолодною водою, очистьте.

Змішайте курячий бульйон з яловичим бульйоном і соєвим соусом. Доведіть до кипіння на середньому вогні.

Киньте локшину в бульйон і варіть до м'якості від 4 до 6 хвилин.

Перед подаванням розділіть рамен і бульйон на шість тарілок. Зверху покладіть гриби, подрібнену курку, нарізану зелену цибулю та чилі-часниковий соус за смаком.

Очищені яйця розріжте навпіл і покладіть по половинці до кожної миски. Подавайте негайно.

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Дата публікації
Перегляди
251
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