Равіолі з моцарелою: рецепт швидкої вечері

Равіолі з моцарелою instagram.com/samura_cooking / © Instagram

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Іноді найкращі рецепти народжуються не зі складних інгредієнтів або кулінарних експериментів, а з бажання приготувати щось швидко та по-справжньому смачно. Саме про такий рецепт розповіли на сторінці samura_cooking

Інгредієнти равіолі (будь-яка начинка на ваш смак) вершкове масло 1 ст. л сіль перець часникова приправа італійські трави сметана 2 ст. л вода ½ склянки дрібно нарізана зелена цибуля 1 жменя

Равіолі з моцарелою instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготування

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та викладіть равіолі. Додайте вершкове масло та дайте йому розтанути, щоб воно рівномірно огорнуло кожен шматочок. Після цього приправте страву спеціями на свій смак. Додайте сметану та добре перемішайте, щоб равіолі вкрилися ніжним кремовим шаром. Влийте воду та продовжуйте помішувати, поки не почне формуватися шовковистий соус. Посипте зверху тертою моцарелою та дочекайтеся, поки сир повністю розплавиться й перетвориться на апетитну тягучу масу. На завершення додайте свіжу зелену цибулю та одразу подавайте до столу.

Равіолі з моцарелою — чудовий приклад того, як із кількох простих продуктів можна створити страву, яка дарує відчуття домашнього затишку та справжнього кулінарного задоволення.

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