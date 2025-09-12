Равіолі з рисового паперу: рецепт цікавої страви з азійським акцентом

Равіолі з рисового паперу / © Credits

Такі равіолі стануть чудовою закускою для святкового столу, легкою вечерею чи навіть перекусом у стилі вуличної їжі. Крім того, вони готуються без тіста, адже основу складають тонкі рисові листи, які після обсмаження стають хрусткими ззовні, але залишаються ніжними всередині. Рецептом їхнього приготування поділилася фудблогерка Eugenie Derousseau.

Інгредієнти Рисовий папір 10 аркушів Печериці (або інші гриби) 200 г Морква 3 шт. Фета 100 г Терта моцарела Сіль Перець Цибуля зелена Соєвий соус 1–2 ст. л Оливкова олія

Приготування

У сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте дрібно нарізані гриби та моркву. Додайте фету, моцарелу, зелень і соєвий соус. Перемішайте та залиште охолонути. Змочіть аркуш рисового паперу у теплій воді на кілька секунд, поки він стане м’яким. Покладіть ложку начинки у центр аркуша, загорніть його у формі квадрата чи конверта. Повторіть з рештою. На сковороді розігрійте трішки оливкової олії. Викладайте равіолі та обсмажуйте по кілька хвилин з кожного боку, поки вони стануть золотистими. У невеликій мисці змішайте соєвий соус із кунжутом. За бажанням додайте гостроти чилі чи аромату свіжого імбиру. Викладіть равіолі на тарілку, посипте зеленню та кунжутом. Подавайте з соусом для вмочування.

Поради

Щоб равіолі були хрусткими, викладайте їх на паперовий рушник після смаження.

Можна замінити гриби на кабачок або шпинат, а для поціновувачів м’яса просто додайте курку чи індичку.

Равіолі з рисового паперу — це чудовий приклад того, як можна поєднувати різні кулінарні традиції та створювати щось нове. Вони легкі, красиві та дуже смачні. Така страва стане вашим фаворитом, адже її можна готувати з різними начинками та підлаштовувати під власні вподобання.