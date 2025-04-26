Равлики з тіста з мʼясом і сиром: рецепт смачної випічки / © Credits

Реклама

Ці рулетики з м’ясом, грибами та сиром мають хрустку золотисту скоринку, ніжну начинку та оригінальний вигляд, який приверне увагу навіть найвибагливіших гурманів. Рецепт не тільки смачний, а й досить простий у приготуванні. Його легко адаптувати під свій смак: можна використовувати різні види сиру, експериментувати з приправами чи додавати улюблені овочі. А сам процес формування «равликів» перетворюється на творче заняття, яке можна розділити з дітьми. Як саме все приготувати розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Яловичий фарш 500 г Середня цибулина 1 шт. Печериці 200 г Сіль Перець Паприка Орегано Тісто 300–350 г Твердий сир 150 г Жовток 1 шт. Кунжут (або сушені трави)

Приготування

У глибокій мисці змішайте яловичий фарш з дрібно нарізаною цибулею, грибами та улюбленими спеціями. Якщо ви використовуєте сирі гриби, їх можна трохи обсмажити на сухій пательні. Розкачайте тісто на тонкий прямокутний пласт (товщиною близько 0,5 см). Рівномірно розподіліть по поверхні м’ясну начинку. Щоб надати рулетикам цікавої форми, обережно прикладіть решітку від духовки до верхнього шару начинки, злегка притискаючи. Це створить візуальні напрямні для розрізання тіста на смужки шириною близько 3–4 см. На початок кожної смужки викладіть по шматочку сиру. Потім згорніть смужки у формі равликів — від сиру до краю тіста. Викладіть сформовані равлики на застелене пергаментом деко. Змастіть їх збитим жовтком — це забезпечить апетитну скоринку. За бажанням присипте зверху кунжутом або сушеним розмарином або базиліком. Поставте деко у попередньо розігріту до 180°C духовку. Випікайте 20–25 хв, доки тісто не стане рум’яним, а м’ясо — повністю готовим. Час може варіюватися залежно від типу тіста.

Поради:

Для ще насиченішого смаку додайте у начинку трохи тертого сиру — він розплавиться під час запікання та зробить текстуру тягучою.

Якщо ви любите пікантні страви, додайте дрібку меленого чилі чи копченої паприки.

Готові равлики можна подавати як гарячими, так і холодними. Вони чудово смакують із соусом з грецького йогурту та часнику чи зі звичайною томатною сальсою.

Сирно-м’ясні равлики — це вдале поєднання затишної домашньої випічки з сучасною подачею. Вони не тільки смачні, а й мають гарний вигляд, тож обов’язково спробуйте приготувати їх удома. І, можливо, саме ця страва стане вашим фірмовим рецептом, до якого хочеться повертатися знову та знову.

Реклама