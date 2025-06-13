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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

Реберця BBQ: рецепт легендарної страви

Соковиті реберця BBQ — справжня гастрономічна насолода, яку можна легко приготувати вдома та отримати ресторанний результат.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Реберця BBQ: рецепт легендарної страви

Реберця BBQ: рецепт легендарної страви / © Credits

Завдяки ніжному м’ясу, ароматним спеціям та карамелізованій глазурі реберця тануть у роті, а м’ясо без зусиль відходить від кісточки. Фудблогерка Альона Карпюк поділилася своїм перевіреним рецептом приготування.

Інгредієнти

Основні

  • Свинячі чи телячі ребра 1,5–2 кг

  • Копчена паприка 1 ст. л

  • Часник сушений 1 ст. л

  • Спеції до м’яса (наприклад, суміш перцю, коріандру, кмину) 1 ст. л

  • Сіль

Для глазурі

  • Соєвий соус 2 ст. л

  • Соус BBQ 2 ст. л

  • Гірчиця (краще діжонська) 2 ст. л

Приготування

Підготовка та маринування

  1. Підготуйте реберця. Зніміть з ребер плівку з внутрішньої сторони — так м’ясо краще вбере маринад і стане ніжнішим після запікання.

  2. Приготуйте суху суміш спецій. У мисці змішайте паприку, часник, спеції до м’яса та сіль.

  3. Замаринуйте м’ясо. Ретельно натріть реберця сумішшю спецій з обох боків. За бажанням можна залишити на 1–2 години у холодильнику для кращого просочення (або одразу переходити до запікання).

Запікання

  1. Запікання в духовці (етап тушкування): загорніть реберця у кілька шарів фольги (щоб не витік сік) та викладіть на деко. Поставте в розігріту до 150°C духовку на 2 години. Завдяки низькій температурі та фользі ребра будуть м’якими та соковитими.

  2. Підготуйте глазур: змішайте в окремій мисці соєвий соус, соус BBQ та гірчицю до однорідності.

  3. Фінальне запікання (етап карамелізації): дістаньте ребра, обережно розкрийте фольгу, щедро змастіть глазур’ю та поставте у духовку ще на 20 хв за 200°C. Завдяки цьому утворюється блискуча, ароматна скоринка.

Поради

  • Ребра вибирайте з достатньою кількістю м’яса: найкраще брати свіжі охолоджені свинячі ребра.

  • Соус BBQ можна зробити самостійно, додавши мед, томатну пасту, оцет та соєвий соус.

  • Ребра можна приготувати й на грилі — після запікання у фользі довести до готовності на решітці, змащуючи глазур’ю.

З чим подавати

  • Картопляне пюре

  • Грильовані овочі

  • Свіжий салат зі шпинату та руколою

  • Келих червоного сухого вина

Реберця BBQ — це справжній кулінарний шедевр, який підходить як для сімейної вечері, так і для святкового застілля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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