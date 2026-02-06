Ребра з тушкованою капустою tiktok.com_@anna_di__

У світі, де кулінарні тренди змінюються щосезону, домашня кухня залишається нашою точкою опори. Страви на кшталт тушкованої капусти з реберцями — це не про моду, а про відчуття безпеки та комфорту. Вони готуються без поспіху, не вимагають дорогих інгредієнтів і завжди виходять смачними.

Рецепт, яким поділилися на сторінці Anna._.Di саме такий. Простий, зрозумілий та перевірений, він ідеально підходить для холодної пори року, коли хочеться чогось ситного, ароматного та по-справжньому домашнього.

Інгредієнти

Основа страви

Ребра свинячі 700 г

Капуста 1 середня головка

Цибуля 1 шт.

Морква 2 шт.

Часник 2-3 зубчики

Солодкий перець ½ шт.

Сіль

Перець

Олія

Вода 300 мл

Соус

Томатне пюре 150 г

Сметана 2 ст. л

Вода 100–200 мл

Приготування

Ребра промийте та наріжте порційними шматками. Обсмажте їх на пательні до золотистої скоринки з обох боків, це «запечатує» соки всередині та робить м’ясо ніжним. Наріжте цибулю, моркву та часник і додайте до реберець. Посоліть і поперчіть до свого смаку. Влийте 300 мл води, накрийте кришкою та тушкуйте 30 хв на середньому вогні. Шаткуйте капусту, не надто дрібно. Поріжте солодкий перець. До м’яса додайте томатне пюре, сметану та 100–200 мл води (залежно від бажаної густоти підливи). Добре перемішайте. Викладіть капусту у каструлю, додайте перець і залийте все м’ясом з підливою. Накрийте кришкою та тушкуйте ще 30 хв, періодично перемішуйте, щоб капуста добре пройшлася ароматами соусу. Подавайте гарячими, з хрустким хлібом або улюбленим гарніром.

Ця страва точно стане улюбленою на сімейному столі.

Реберця з тушкованою капустою — це не просто їжа. Це про турботу, спокій та задоволення, які починаються з аромату на кухні та закінчуються порожніми тарілками та щасливими обличчями.