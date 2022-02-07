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Рецепт американського бананового хліба з горіхами

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Рецепт американського бананового хліба з горіхами

Американський банановий хліб з горіхами / фото: Bene Gusto

Приготувати такий хліб можна без цукру, адже банани містять фруктозу, яка надає випічці солодкий смак.

Банановий хліб вважається традиційною випічкою американської кухні. Ім'я першого кулінара, який вирішив приготувати хліб з цих плодів, не збереглося в історії. Є думка, що рецепт приготування бананового пирога американські домогосподарки винайшли під час Великої депресії. Щоб не викидати перестиглі банани, їх подрібнювали і додавали до випічки без цукру. Згодом рецепти модернізувалися. Поступово почали додавати вершкове масло, яйця, горіхи та різні спеції. Сучасний хліб смаком і консистенцією більше нагадує кекс, але назва залишилася незмінною.

Приготувати такий хліб можна без цукру, адже банани містять фруктозу, яка надає випічці солодкий смак. Головне – обирати дуже стиглі банани, можна навіть із потемнілою шкіркою. Такі плоди більш ароматні й нададуть готовому хлібу неперевершеного смаку.

Час приготування: 1 година

Інгредієнти:

  • 2 великих яйця
  • 3 банани
  • 200 г пшеничного борошна
  • 100 г м'якого вершкового масла
  • 50 г волоських горіхів
  • 5 ст. л. цукру
  • 2 ч. л.ванільного цукру
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. соди
  • 1/2 ч. л.солі
  • сік 1/2 лимона

Приготування покроково:

1. Зрілі банани очищаємо від шкірки і подрібнюємо виделкою до консистенції пюре. Горіхи підсмажуємо на сухій сковороді та рубаємо ножем або подрібнюємо качалкою.

2. В окремій ємності змішуємо борошно, сіль, соду і розпушувач. Тісто виходить досить важким, тому використовуємо два види розпушувача, які діють по-різному.

3. Розм'якшене вершкове масло перетираємо з цукровим піском та ванільним цукром. Коли маса посвітлішає, вбиваємо яйця і добре перемішуємо. Сюди ж додаємо сік половини лимона і бананове пюре, добре перемішуємо. Просіваємо сухі інгредієнти та замішуємо тісто.

4. Форму для запікання змащуємо маслом чи застеляємо пергаментом. Перекладаємо тісто і випікаємо 40-45 хвилин за  температури 180°C.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com

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