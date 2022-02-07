Рецепт американського бананового хліба з горіхами

Приготувати такий хліб можна без цукру, адже банани містять фруктозу, яка надає випічці солодкий смак.

Банановий хліб вважається традиційною випічкою американської кухні. Ім'я першого кулінара, який вирішив приготувати хліб з цих плодів, не збереглося в історії. Є думка, що рецепт приготування бананового пирога американські домогосподарки винайшли під час Великої депресії. Щоб не викидати перестиглі банани, їх подрібнювали і додавали до випічки без цукру. Згодом рецепти модернізувалися. Поступово почали додавати вершкове масло, яйця, горіхи та різні спеції. Сучасний хліб смаком і консистенцією більше нагадує кекс, але назва залишилася незмінною.

Приготувати такий хліб можна без цукру, адже банани містять фруктозу, яка надає випічці солодкий смак. Головне – обирати дуже стиглі банани, можна навіть із потемнілою шкіркою. Такі плоди більш ароматні й нададуть готовому хлібу неперевершеного смаку.

Час приготування: 1 година

Інгредієнти:

2 великих яйця

3 банани

200 г пшеничного борошна

100 г м'якого вершкового масла

50 г волоських горіхів

5 ст. л. цукру

2 ч. л.ванільного цукру

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. соди

1/2 ч. л.солі

сік 1/2 лимона

Приготування покроково:

1. Зрілі банани очищаємо від шкірки і подрібнюємо виделкою до консистенції пюре. Горіхи підсмажуємо на сухій сковороді та рубаємо ножем або подрібнюємо качалкою.

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2. В окремій ємності змішуємо борошно, сіль, соду і розпушувач. Тісто виходить досить важким, тому використовуємо два види розпушувача, які діють по-різному.

3. Розм'якшене вершкове масло перетираємо з цукровим піском та ванільним цукром. Коли маса посвітлішає, вбиваємо яйця і добре перемішуємо. Сюди ж додаємо сік половини лимона і бананове пюре, добре перемішуємо. Просіваємо сухі інгредієнти та замішуємо тісто.

4. Форму для запікання змащуємо маслом чи застеляємо пергаментом. Перекладаємо тісто і випікаємо 40-45 хвилин за температури 180°C.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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