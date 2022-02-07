Рецепт американського бананового хліба з горіхами

Приготувати такий хліб можна без цукру, адже банани містять фруктозу, яка надає випічці солодкий смак.
Банановий хліб вважається традиційною випічкою американської кухні. Ім'я першого кулінара, який вирішив приготувати хліб з цих плодів, не збереглося в історії. Є думка, що рецепт приготування бананового пирога американські домогосподарки винайшли під час Великої депресії. Щоб не викидати перестиглі банани, їх подрібнювали і додавали до випічки без цукру. Згодом рецепти модернізувалися. Поступово почали додавати вершкове масло, яйця, горіхи та різні спеції. Сучасний хліб смаком і консистенцією більше нагадує кекс, але назва залишилася незмінною.
Приготувати такий хліб можна без цукру, адже банани містять фруктозу, яка надає випічці солодкий смак. Головне – обирати дуже стиглі банани, можна навіть із потемнілою шкіркою. Такі плоди більш ароматні й нададуть готовому хлібу неперевершеного смаку.
Час приготування: 1 година
Інгредієнти:
- 2 великих яйця
- 3 банани
- 200 г пшеничного борошна
- 100 г м'якого вершкового масла
- 50 г волоських горіхів
- 5 ст. л. цукру
- 2 ч. л.ванільного цукру
- 1 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. соди
- 1/2 ч. л.солі
- сік 1/2 лимона
Приготування покроково:
1. Зрілі банани очищаємо від шкірки і подрібнюємо виделкою до консистенції пюре. Горіхи підсмажуємо на сухій сковороді та рубаємо ножем або подрібнюємо качалкою.
2. В окремій ємності змішуємо борошно, сіль, соду і розпушувач. Тісто виходить досить важким, тому використовуємо два види розпушувача, які діють по-різному.
3. Розм'якшене вершкове масло перетираємо з цукровим піском та ванільним цукром. Коли маса посвітлішає, вбиваємо яйця і добре перемішуємо. Сюди ж додаємо сік половини лимона і бананове пюре, добре перемішуємо. Просіваємо сухі інгредієнти та замішуємо тісто.
4. Форму для запікання змащуємо маслом чи застеляємо пергаментом. Перекладаємо тісто і випікаємо 40-45 хвилин за температури 180°C.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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