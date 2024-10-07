Рецепт бісквітного хліба з медовим маслом

Спробуйте приготувати бісквітний хліб з медовим маслом за цим спрощеним рецептом. Він вийде легким і незасолодким.

Інгредієнти олія для змащування борошно 4 склянки цукор 3 ст. л. розпушувач 1 ст. л. сіль 2 ч. л. цільне молоко або жирні вершки третина склянки газована або мінеральна вода 350 мл розтоплене масло 3 ст. л. олія 230 г сіль чверть ч. л. мед чверть склянки

1. Розігрійте духовку до 180 г. Злегка змастіть форму для хліба розпушувачем або олією та відставте убік.

2. У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль. Влийте молоко, потім повільно влийте газовану воду, помішуючи силіконовою лопаткою. Продовжуйте помішувати, доки піна не спаде і тісто не змішається без сухих смужок борошна. Перекладіть тісто у підготовлену форму.

3. Полийте 2 столовими ложками розтопленого масла зверху тіста. Поставте форму для випічки на деко з бортиками або лист фольги, щоб зібрати можливі краплі.

4. Випікайте, поки верхівка хліба стане золотисто-коричневою, а зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою, приблизно 50-60 хвилин. Одразу ж вийміть хліб із форми і покладіть на решітку для охолодження.

5. Змастіть всю поверхню хліба 1 столовою ложкою розтопленого масла і остудіть. Хліб можна щільно загорнути в поліетиленову плівку і зберігати за кімнатної температури до чотирьох днів або нарізати скибочками, загорнути та заморозити в контейнері, придатному для заморожування, терміном до двох місяців.

6. У середній мисці збийте масло та сіль міксером на високій швидкості до утворення пишної маси, яку легко наносити, близько 1 хвилини (ви можете зробити це вручну, якщо масло досить м'яке). Додайте мед лопаткою.

7. Подавайте хліб, нарізаний скибочками та намазаний медовим маслом. (Медове масло можна зберігати в герметичному контейнері за кімнатної температури протягом одного дня або в холодильнику до двох тижнів).

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