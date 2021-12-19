Рецепт борщу з грибами та чорносливом

Ця страва традиційно стане чудовим обідом у піст.
В українській кухні безліч варіантів приготування борщу. Хтось його готує із рибою, хтось із м’ясом, а ми ж сьогодні хочемо запропонувати вам рецепт пісного борщу з грибами та чорносливом.
Інгредієнти:
- буряки - 400 г
- капуста білокачанна - 400 г
- картопля - 500 г
- морква - 1 шт.
- корінь петрушки - 1 шт.
- цибуля - 2 шт.
- томатне пюре - 0,5 склянки
- сушені гриби - 100 г
- чорнослив - 100 г
- вершкове масло - 1 ст. л.
- борошно - 1 ст. л.
- вода - 2 л
- чорний мелений перець - за смаком
- лавровий лист
- оцет - 1 ст. л.
- сіль - за смаком
- зелень петрушки чи кропу
Приготування:
Промийте гриби, відваріть до готовності та поріжте невеликими шматочками. Грибний відвар не виливайте, він ще згодиться.
Почистіть та поріжте соломкою буряк і трохи обсмажте на олії. Додайте до нього томатну пасту, прогрійте все на пательні і влийте склянку грибного відвару. Посоліть за смаком і тушкуйте до напівготовності. Перекладіть у окрему миску.
На окремій сухій пательні підсмажте борошно.
Почистіть та поріжте цибулю, моркву і корінь петрушки обсмажте на вершковому маслі. Додайте підсмажене борошно та перемішайте.
Промийте чорнослив та залийте на кілька хвилин гарячою водою.
У грибний відвар покладіть нарізані капусту та картоплю і доведіть до кипіння. Тепер додайте у каструлю підготовлені раніше гриби та чорнослив. Також на цьому етапі додайте лавровий лист, спеції, підсмажений буряк, тушковані цибулю з моркою. Варіть все на малому вогні до готовності.
Перед подваванням посипте страву нарізаною зеленню.
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