Рецепт борщу з грибами та чорносливом

Ця страва традиційно стане чудовим обідом у піст.

В українській кухні безліч варіантів приготування борщу. Хтось його готує із рибою, хтось із м’ясом, а ми ж сьогодні хочемо запропонувати вам рецепт пісного борщу з грибами та чорносливом.

Інгредієнти:

буряки - 400 г

капуста білокачанна - 400 г

картопля - 500 г

морква - 1 шт.

корінь петрушки - 1 шт.

цибуля - 2 шт.

томатне пюре - 0,5 склянки

сушені гриби - 100 г

чорнослив - 100 г

вершкове масло - 1 ст. л.

борошно - 1 ст. л.

вода - 2 л

чорний мелений перець - за смаком

лавровий лист

оцет - 1 ст. л.

сіль - за смаком

зелень петрушки чи кропу

Приготування:

Промийте гриби, відваріть до готовності та поріжте невеликими шматочками. Грибний відвар не виливайте, він ще згодиться.

Почистіть та поріжте соломкою буряк і трохи обсмажте на олії. Додайте до нього томатну пасту, прогрійте все на пательні і влийте склянку грибного відвару. Посоліть за смаком і тушкуйте до напівготовності. Перекладіть у окрему миску.

На окремій сухій пательні підсмажте борошно.

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Почистіть та поріжте цибулю, моркву і корінь петрушки обсмажте на вершковому маслі. Додайте підсмажене борошно та перемішайте.

Промийте чорнослив та залийте на кілька хвилин гарячою водою.

У грибний відвар покладіть нарізані капусту та картоплю і доведіть до кипіння. Тепер додайте у каструлю підготовлені раніше гриби та чорнослив. Також на цьому етапі додайте лавровий лист, спеції, підсмажений буряк, тушковані цибулю з моркою. Варіть все на малому вогні до готовності.

Перед подваванням посипте страву нарізаною зеленню.

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