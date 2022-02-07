Рецепт бульйону з картопляними галушками

Якщо хочете приготувати на обід щось смачне та поживне - спробуйте цей рецепт.

Для приготування бульйону із галушками вам знадобиться зовсім не багато інгредієнтів і часу. Готується ця страва швидко, просто і не потребує особливих кулінарний вмінь. Крім того, це чудова альтернатива звичайному бульйону.

Інгредієнти:

кістки - 300 г

картопля - 500 г

вершкове мало - 2,5 ст. ложки

яйця - 3 шт.

борошно - 5 ст. ложок

вода - 2 л

зелень петрушки

сіль за смаком

Приготування:

З кісток приготуйте наваристий бульйон. Для цього покладіть кістки у воду і варіть близько 1-2 годин, періодично знімайте піну яка утворюється, так бульйон буде прозорим. Після того як він буде готовий - зніміть із вогню, дістаньте кістки та процідіть. Поставте бульйон знову на маленький вогонь.

Поки бульйон готується почистіть картоплю та відваріть. Протріть крізь сито або на дрыбный тертушці.

Додайте до картоплі сирі яйця, борошно, сіль та все добре перемішайте.

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Тепер вам знадобиться чайна ложка. Набирайте нею картопляну суміш та сформуйте кульку. Якщо липне до рук - змочуйте їх холодною водою.

Відправте галушки у киплячий бульйон. Дайте бульйону із галушками добре проваритися.

Перед подаванням на стіл посипте страву нарізаною зеленню петрушки.

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