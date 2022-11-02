Рецепт чудового лимонно-кокосового торта

Для приготування цього торта вам знадобиться не так багато часу, приблизно 40 хвилин на підготовку і стільки ж на випікання. Але результат вас точно потішить.

Складові

масло — 180 г

цукрова пудра — 225 г пудри

пшеничне борошно — 450 г

кокосова стружка – 110 г

розпушувач — 6 чайних ложок із гіркою

яйце — 3 шт

молоко(можна кокосове) — 500 мл

лимонна есенція – 3 ч. л

цедра 1 лимона

Інгредієнти для крему

вершкове масло — 240 г

цукрова пудра – 240 г

цедра — 2 лимонів

лимонний сік – 6 ч. л

жменя сушеного кокосу

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Змастіть форми для коржів вершковим маслом і викладіть дно жиронепроникним папером, а боки форми посипте борошном.

Просійте разом розпушувач і борошно чотири рази, щоб зробити борошно якомога повітрянішим. Потім додайте кокосову стружку та добре перемішайте.

В окремій мисці змішайте дерев'яною ложкою вершкове масло (воно має бути м'яким приблизно кімнатної температури) і цукрову пудру. Потім суміш добре збийте.

Вбийте яйця по одному, потім додайте 3 чайні ложки лимонної есенції та лимонну цедру.

З'єднайте збиту суміш та борошно. Добре все перемішайте у міксері.

Акуратно розкладіть у форми для випікання та розрівняйте.

Посипте зверху кокосовою стружкою, потім поставте обидві форми на середню полицю та випікайте приблизно 40 хвилин.

Можна накривати форми фольгою, щоб вони не підрум'янилися дуже швидко.

Поки кори остигають на ґратах, зробіть крем.

Змішайте вершкове масло|мастило| і цукрову пудру, потім додайте|добавляйте| лимонний сік, цедру і щедру жменю кокосової стружки. Добре перемішайте в міксері.

Змастіть корж та зберіть торт. Якщо ви віддаєте перевагу більш тонким коржам і такому ж тонкому шару крему, розріжте кожен на дві частини вздовж і змастіть кремом кожен.

Якщо ви хочете, щоб ваш торт був трохи вологішим, проткніть його шпажкою в декількох місцях і обережно збризкати соком лимона. Дайте соку вбратися протягом ночі або кількох годин перед подачею на стіл.

Торт можна прикрасити скибочками лимона та посипати кокосовою стружкою.

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