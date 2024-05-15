Рецепт домашніх крекерів із сиром

Сирні крекери – смачне печиво з сиром, хрумке та нескладне у приготуванні. Їхній трохи солоний смак і сирний аромат стануть прекрасним доповненням до чаю, кави або як закуска до пива. Для приготування знадобляться борошно, твердий сир, масло вершкове, жовток і сіль.