Рецепт домашніх крекерів із сиром

Сирні крекери – смачне печиво з сиром, хрумке та нескладне у приготуванні. Їхній трохи солоний смак і сирний аромат стануть прекрасним доповненням до чаю, кави або як закуска до пива. Для приготування знадобляться борошно, твердий сир, масло вершкове, жовток і сіль.
Інгредієнти
- борошно
- 100 г
- твердий сир
- 100 г
- вершкове масло
- 100 г
- яйце
- 1 шт. (жовток)
- сіль
- 1 ч. л.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці.
- У мисці з'єднайте розм'якшене вершкове масло, жовток, твердий сир та сіль. Поступово додайте просіяне борошно і замісіть м'яке тісто. Покладіть у пакет і відправте в холодильник на годину.
- Розділіть тісто на дві частини. Кожну частину тонко розкачайте та наріжте на сегменти.
- Викладіть на деко, застелене пергаментом. Зробіть на крекерах дірочки дерев'яною шпажкою або коктейльною трубочкою. Надайте вигляду сирних шматочків.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин.
Поради:
- За бажанням до печива можна додати улюблені прянощі або зелень.
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