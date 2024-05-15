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Рецепт домашніх крекерів із сиром

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
476 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт домашніх крекерів із сиром

Домашні крекери із сиром / Фото: Credits

Сирні крекери – смачне печиво з сиром, хрумке та нескладне у приготуванні. Їхній трохи солоний смак і сирний аромат стануть прекрасним доповненням до чаю, кави або як закуска до пива. Для приготування знадобляться борошно, твердий сир, масло вершкове, жовток і сіль.

Інгредієнти

борошно
100 г
твердий сир
100 г
вершкове масло
100 г
яйце
1 шт. (жовток)
сіль
1 ч. л.
  1. Твердий сир натріть на дрібній тертці.
  2. У мисці з'єднайте розм'якшене вершкове масло, жовток, твердий сир та сіль. Поступово додайте просіяне борошно і замісіть м'яке тісто. Покладіть у пакет і відправте в холодильник на годину.
  3. Розділіть тісто на дві частини. Кожну частину тонко розкачайте та наріжте на сегменти.
  4. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Зробіть на крекерах дірочки дерев'яною шпажкою або коктейльною трубочкою. Надайте вигляду сирних шматочків.
  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин.

Поради:

  • За бажанням до печива можна додати улюблені прянощі або зелень.

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