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Рецепт домашнього томатного супу з грінками

Дата публікації
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2 хв
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Рецепт домашнього томатного супу з грінками

Фото: Credits

Хліб і томати — одне з найсмачніших поєднань. Томатний суп домашнього приготування прикрасить будь-яке застілля.

Томатний суп — гарна, смачна і корисна страва. На його приготування, що важливо, піде лише 30-35 хвилин.

Інгредієнти для супу

  • оливкова олія — 1 ст. л.
  • вершкове масло — 1 ст. л.
  • часник — 3 зубчики
  • половина цибулини
  • помідори консервовані – 800 г
  • овочевий бульйон — чверть склянки
  • густі вершки — 30 г
  • червоний перець — чверть чайної ложки
  • сушений орегано — чверть чайної ложки
  • сіль та перець за смаком

Грінки

  • хліб, нарізаний кубиками – 4 чашки
  • оливкова олія — чверть склянки
  • часниковий порошок — чверть чайної ложки
  • цибулевий порошок — чверть чайної ложки
  • сушені італійські трави — чверть чайної ложки
  • сіль та перець за смаком

Наріжте цибулю кубиками і подрібніть часник. Нагрійте оливкову та вершкове масло у великій каструлі на середньому вогні.

Додайте цибулю і пасеруйте до м'якості 3-4 хвилини. Додайте часник і готуйте ще хвилину.

Додайте подрібнені помідори, овочевий бульйон, вершки, перець та орегано. Доведіть до кипіння, потім варіть 2-3 хвилини.

Додайте сіль та перець.

Подрібніть все у блендері. Подавайте суп із грінками

Грінки

Розігрійте духовку до 190 градусів. Викладіть хліб на велике деко. Збризкайте оливковою олією і посипте часниковим порошком, цибулевим порошком, італійською приправою, сіллю та перцем.

Перемішайте, щоб усі кубики хліба були покриті олією та приправами. Випікайте протягом 10 хвилин, помішуючи до золотисто-коричневого кольору.

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