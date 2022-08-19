Рецепт домашнього томатного супу з грінками

Хліб і томати — одне з найсмачніших поєднань. Томатний суп домашнього приготування прикрасить будь-яке застілля.

Томатний суп — гарна, смачна і корисна страва. На його приготування, що важливо, піде лише 30-35 хвилин.

Інгредієнти для супу

оливкова олія — 1 ст. л.

вершкове масло — 1 ст. л.

часник — 3 зубчики

половина цибулини

помідори консервовані – 800 г

овочевий бульйон — чверть склянки

густі вершки — 30 г

червоний перець — чверть чайної ложки

сушений орегано — чверть чайної ложки

сіль та перець за смаком

Грінки

хліб, нарізаний кубиками – 4 чашки

оливкова олія — чверть склянки

часниковий порошок — чверть чайної ложки

цибулевий порошок — чверть чайної ложки

сушені італійські трави — чверть чайної ложки

сіль та перець за смаком

Наріжте цибулю кубиками і подрібніть часник. Нагрійте оливкову та вершкове масло у великій каструлі на середньому вогні.

Додайте цибулю і пасеруйте до м'якості 3-4 хвилини. Додайте часник і готуйте ще хвилину.

Додайте подрібнені помідори, овочевий бульйон, вершки, перець та орегано. Доведіть до кипіння, потім варіть 2-3 хвилини.

Додайте сіль та перець.

Подрібніть все у блендері. Подавайте суп із грінками

Грінки

Розігрійте духовку до 190 градусів. Викладіть хліб на велике деко. Збризкайте оливковою олією і посипте часниковим порошком, цибулевим порошком, італійською приправою, сіллю та перцем.

Перемішайте, щоб усі кубики хліба були покриті олією та приправами. Випікайте протягом 10 хвилин, помішуючи до золотисто-коричневого кольору.

Читайте також: