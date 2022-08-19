Рецепт домашнього томатного супу з грінками

Хліб і томати — одне з найсмачніших поєднань. Томатний суп домашнього приготування прикрасить будь-яке застілля.
Томатний суп — гарна, смачна і корисна страва. На його приготування, що важливо, піде лише 30-35 хвилин.
Інгредієнти для супу
- оливкова олія — 1 ст. л.
- вершкове масло — 1 ст. л.
- часник — 3 зубчики
- половина цибулини
- помідори консервовані – 800 г
- овочевий бульйон — чверть склянки
- густі вершки — 30 г
- червоний перець — чверть чайної ложки
- сушений орегано — чверть чайної ложки
- сіль та перець за смаком
Грінки
- хліб, нарізаний кубиками – 4 чашки
- оливкова олія — чверть склянки
- часниковий порошок — чверть чайної ложки
- цибулевий порошок — чверть чайної ложки
- сушені італійські трави — чверть чайної ложки
- сіль та перець за смаком
Наріжте цибулю кубиками і подрібніть часник. Нагрійте оливкову та вершкове масло у великій каструлі на середньому вогні.
Додайте цибулю і пасеруйте до м'якості 3-4 хвилини. Додайте часник і готуйте ще хвилину.
Додайте подрібнені помідори, овочевий бульйон, вершки, перець та орегано. Доведіть до кипіння, потім варіть 2-3 хвилини.
Додайте сіль та перець.
Подрібніть все у блендері. Подавайте суп із грінками
Грінки
Розігрійте духовку до 190 градусів. Викладіть хліб на велике деко. Збризкайте оливковою олією і посипте часниковим порошком, цибулевим порошком, італійською приправою, сіллю та перцем.
Перемішайте, щоб усі кубики хліба були покриті олією та приправами. Випікайте протягом 10 хвилин, помішуючи до золотисто-коричневого кольору.
Читайте також:
- Часниковий суп: рецепт іспанської кухні
- Мексиканський суп з індички з коржами: дуже швидкий рецепт
- Гострий курячий вершковий суп: оригінальний рецепт