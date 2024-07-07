Рецепт фаршированих кабачків з м'ясом та овочами

Для приготування ідеальних фаршированих кабачків обов'язково використовуйте молоді овочі. Це апетитна та ефектна страва, яку зазвичай включають до святкового меню як гарячу закуску.
Кабачки наріжте кільцями, наповніть начинкою з овочів, змастіть сметаною, посипте сиром і запікайте в духовці.
Інгредієнти
- кабачок
- 2 шт.
- фарш курячий
- 400 г
- сир твердий
- 200 г
- сметана
- 200 г
- помідор
- 2 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- Кабачок наріжте кільцями 1,5-2 сантиметри. Виріжте з них середину, дрібно наріжте її та з'єднайте з фаршем. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Помідори наріжте кільцями.
- Твердий сир натріть на крупній тертці.
- На деко, застелене пергаментом, викладіть кільця з кабачків і заповніть їх начинкою з приготовленого фаршу. Змастіть сметаною, а зверху викладіть помідори.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180" духовці 30 хвилин. Потім посипте твердим сиром і покладіть до духовки ще на 10 хвилин.
Порада:
- Фарш можна використовувати будь-який.
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