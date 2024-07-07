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Рецепт фаршированих кабачків з м'ясом та овочами

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
128 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт фаршированих кабачків з м'ясом та овочами

Фаршированные кабачки с мясом и овощами / Фото: Credits

Для приготування ідеальних фаршированих кабачків обов'язково використовуйте молоді овочі. Це апетитна та ефектна страва, яку зазвичай включають до святкового меню як гарячу закуску.

Кабачки наріжте кільцями, наповніть начинкою з овочів, змастіть сметаною, посипте сиром і запікайте в духовці.

Інгредієнти

кабачок
2 шт.
фарш курячий
400 г
сир твердий
200 г
сметана
200 г
помідор
2 шт.
перець чорний мелений
сіль
  1. Кабачок наріжте кільцями 1,5-2 сантиметри. Виріжте з них середину, дрібно наріжте її та з'єднайте з фаршем. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
  2. Помідори наріжте кільцями.
  3. Твердий сир натріть на крупній тертці.
  4. На деко, застелене пергаментом, викладіть кільця з кабачків і заповніть їх начинкою з приготовленого фаршу. Змастіть сметаною, а зверху викладіть помідори.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180" духовці 30 хвилин. Потім посипте твердим сиром і покладіть до духовки ще на 10 хвилин.

Порада:

  • Фарш можна використовувати будь-який.

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