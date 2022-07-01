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Рецепт фокача — італійського хліба з розмарином, часником та пармезаном

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Рецепт фокача — італійського хліба з розмарином, часником та пармезаном

Фото: Credits

Це дуже простий рецепт, який до снаги навіть тим, хто не дуже впевнено почувається під час роботи з дріжджовим тістом.

Фокача — чудове додавання до будь-якої страви. Він також може бути самостійною закускою і особливо популярним буде на літньому пікніку.

Складники:

  • тепла вода – 3/4 склянки
  • цукор – 3/4 ч. л.
  • дріжджі, що швидко ростуть – 1 1/2 ч. л.
  • борошно – 1 3/4 склянки
  • сіль – 1/2 ч. л.
  • оливкова олія – 4 ст л
  • пармезан – 1 столова ложка
  • часниковий порошок – 1 ч. л.
  • розмарин – 1 ст. л.

Для оббризкування та посипання додатково за бажанням:

  • оливкова олія
  • морська сіль
  • додатковий сир пармезан

Приготування

Розігрійте духовку до 90 градусів. Змастіть чавунну сковороду 1 столовою ложкою оливкової олії, відставте убік.

Змішайте воду, цукор та дріжджі в чаші міксера з насадкою для тіста. Дайте опарі постояти кілька хвилин, поки вона не стане пінистою.

Додайте борошно, сіль і 1 столову ложку оливкової олії. Мішайте тісто, поки воно не почне відставати від країв і не сформує липку кулю. Якщо не тягне з боків, додайте ще трохи борошна (по столовій ложці).

Злегка присипте руки борошном і сформуйте з тіста кулю. Покладіть у сковороду і розподіліть, щоб покрити всю сковороду.

Вимкніть духовку та помістіть туди сковороду в духовку на 20 хвилин, щоб тісто піднялося. Вийміть сковороду з духовки та збільшіть її температуру до 200 градусів.

Тим часом змішайте 2 ст оливкової олії, пармезан, часниковий порошок і розмарин.

Змастіть сумішшю верх хліба. Кінчиками пальців зробіть поглиблення поверх тіста.

Помістіть назад у духовку та запікайте протягом 20 хвилин або до золотисто-коричневого кольору.

Подавайте з краплею оливкової олії, морською сіллю та сиром пармезан для начинки, якщо це необхідно.

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