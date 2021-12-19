Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Рецепт гречаних пампушок із часником

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рецепт гречаних пампушок із часником

Credits

Спробуйте поекспериментувати та приготувати цю просту страву.

Готуються такі пампушки дуже просто, а подавати їх найкраще із гарячим борщем до обіднього столу.

Інгредієнти:

  • гречане борошно - 350 г
  • дріжджі - 10 г
  • яйця - 2 шт.
  • сіль - 1 ч. л.
  • вода - 0,75 склянки
  • цукор

Для соусу:

  • олія - 4 ст. л.
  • часник - 4 зубчики
  • сіль
  • зелень петрушки

Приготування:

Живі дріжджі розітріть із сіллю і цукром, влийте теплу воду, додайте яйця, всипте просіяне через сито гречане борошно. Добре все перемішайте і вимішуйте тісто руками доти, поки воно не набуде однорідної консистенції.

Згорніть тісто у кулю, змастіть високу миску олією і покладіть у неї тісто. Накрийте миску вологим рушником або харчовою плівкою і поставте у темне місце підходити на 1 годину.

Коли об’єм тіста збільшиться у 1,5 раза, замісіть його ще раз і сформуйте із тіста кульки.

Покладіть кульки на деко та накрийте рушником. Дайте так постояти хвилин 10. Коли час мине, змастіть збитим яйцем та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Соус готується також дуже просто: видавіть часник, та змішайте із олією, зеленню та сіллю.

Читайте також: Рецепт пісних біскоті з мигдалем та вишнею - сухарики до посту

Більше рецептів шукайте у розділі "Кухня".

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Національний день часнику: чим корисна рослина та хто її їсть найбільше

Національний день часнику: чим корисна рослина та хто її їсть найбільше
Наступна публікація