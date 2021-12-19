Рецепт гречаних пампушок із часником

Спробуйте поекспериментувати та приготувати цю просту страву.

Готуються такі пампушки дуже просто, а подавати їх найкраще із гарячим борщем до обіднього столу.

Інгредієнти:

гречане борошно - 350 г

дріжджі - 10 г

яйця - 2 шт.

сіль - 1 ч. л.

вода - 0,75 склянки

цукор

Для соусу:

олія - 4 ст. л.

часник - 4 зубчики

сіль

зелень петрушки

Приготування:

Живі дріжджі розітріть із сіллю і цукром, влийте теплу воду, додайте яйця, всипте просіяне через сито гречане борошно. Добре все перемішайте і вимішуйте тісто руками доти, поки воно не набуде однорідної консистенції.

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Згорніть тісто у кулю, змастіть високу миску олією і покладіть у неї тісто. Накрийте миску вологим рушником або харчовою плівкою і поставте у темне місце підходити на 1 годину.

Коли об’єм тіста збільшиться у 1,5 раза, замісіть його ще раз і сформуйте із тіста кульки.

Покладіть кульки на деко та накрийте рушником. Дайте так постояти хвилин 10. Коли час мине, змастіть збитим яйцем та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Соус готується також дуже просто: видавіть часник, та змішайте із олією, зеленню та сіллю.

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