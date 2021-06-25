Рецепт холодного полуничного супу

Для приготування супу не обов’язково смажити цибулю та моркву або варити бульйон. Та й сам суп може бути не лише солоним, а й солодким.

Полуничний суп вигадали французи. Для приготування дитячої версії цієї страви використовують молочні продукти, а от дорослі полюбляють додавати до перетертої полуниці келих шампанського або білого вина. Я раджу приготувати полуничний суп із йогуртом, який можна доповнити ванільним морозивом та насолоджуватися спекотним літом.

Інгредієнти:

500 г полуниці

100 г йогурту без цукру і добавок

100 г молока

3 ст.л цукру

1/2 апельсина

Приготування покроково:

1. Полуницю добре промиваємо і видаляємо плодоніжки.

2. У чашу блендера або миску закладаємо полуницю, сюди ж відправляємо цукор, класичний йогурт і молоко. Додаємо сік половини апельсина. Все добре перебиваємо блендером. Холодний полуничний суп готовий. Можна розливати по тарілках і склянках і подавати до столу.

3. За бажанням, можна протерти масу через сито, щоб видалити кісточки, але це не обов'язково. Перед подаванням можна покласти в порційну тарілку лід або кульку ванільного морозива.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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