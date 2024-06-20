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Рецепт італійського салату зі смажених перців

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
19
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт італійського салату зі смажених перців

Італійський салат із смажених перців / Фото: Credits

Це традиційна італійська страва з Апулії, але її версії існують по всій Італії. У ньому головну роль грає обсмажена суміш болгарського перцю, цибулі, каперсів та селери.

Як гарнір цей салат настільки барвистий, що легко стає головною родзинкою практично будь-якого обіднього столу.

Інгредієнти

болгарський перець
2 шт.
помідори
150 г
цибуля
1 шт.
часник
1 зубчик
каперси
1 ст. л.
селера
половина стебла
оливкова олія
сіль
  1. Болгарський перець вимийте, розріжте навпіл, видаліть насіння та білі перетинки, а потім наріжте шматочками.
  2. Помийте та розріжте помідори на четвертинки.
  3. Очистіть цибулю і наріжте її тонкими скибочками.
  4. Очистіть зубчик часнику.
  5. Стебло селери наріжте невеликими шматочками.
  6. На сковороді нагрійте оливкову олію, додайте зубчик часнику та цибулю та готуйте близько 10 хвилин. Дістаньте та викиньте часник.
  7. Додайте в сковороду солодкий перець, помідори, шматочки селери, каперси та щіпку солі. Накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні близько 30 хвилин або поки перець не стане м'яким.
  8. Перед подаванням дайте страві охолонути приблизно на 60 хвилин.

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