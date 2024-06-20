Рецепт італійського салату зі смажених перців

Це традиційна італійська страва з Апулії, але її версії існують по всій Італії. У ньому головну роль грає обсмажена суміш болгарського перцю, цибулі, каперсів та селери.
Як гарнір цей салат настільки барвистий, що легко стає головною родзинкою практично будь-якого обіднього столу.
Інгредієнти
- болгарський перець
- 2 шт.
- помідори
- 150 г
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- каперси
- 1 ст. л.
- селера
- половина стебла
- оливкова олія
- сіль
- Болгарський перець вимийте, розріжте навпіл, видаліть насіння та білі перетинки, а потім наріжте шматочками.
- Помийте та розріжте помідори на четвертинки.
- Очистіть цибулю і наріжте її тонкими скибочками.
- Очистіть зубчик часнику.
- Стебло селери наріжте невеликими шматочками.
- На сковороді нагрійте оливкову олію, додайте зубчик часнику та цибулю та готуйте близько 10 хвилин. Дістаньте та викиньте часник.
- Додайте в сковороду солодкий перець, помідори, шматочки селери, каперси та щіпку солі. Накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні близько 30 хвилин або поки перець не стане м'яким.
- Перед подаванням дайте страві охолонути приблизно на 60 хвилин.
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