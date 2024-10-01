Рецепт канелоні з м'ясним фаршем

Канелоні — це великі макарони у вигляді трубочок. Заповніть їх начинкою з м'ясного фаршу та овочів, залийте вершково-томатним соусом, посипте сиром та запікайте в духовці до готовності.
Інгредієнти
- канелоні
- 300 г
- фарш курячий
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- 2 ст. л.
- вершки 20%
- 500 г
- томатна паста
- 2 ст. л.
- сіль
- Моркву та цибулю очистіть. Моркву натріть на середню тертку, а цибулю дрібно наріжте.
- Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте кубиками.
- На сковороді з олією обсмажте моркву, цибулю та болгарський перець до золотистого кольору.
- Додайте у фарш обсмажені овочі, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
- Начиніть фаршем канелоні та викладіть їх щільно у форму.
- Для заливки змішайте вершки, томатну пасту, посоліть та залийте макарони цією заливкою.
- Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин, потім посипте тертим сиром і відправте ще на п'ять хвилин у духовку.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
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