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Рецепт канелоні з м'ясним фаршем

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
85
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт канелоні з м'ясним фаршем

Каннелоні з м'ясним фаршем / Фото: Credits

Канелоні — це великі макарони у вигляді трубочок. Заповніть їх начинкою з м'ясного фаршу та овочів, залийте вершково-томатним соусом, посипте сиром та запікайте в духовці до готовності.

Інгредієнти

канелоні
300 г
фарш курячий
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія
2 ст. л.
вершки 20%
500 г
томатна паста
2 ст. л.
сіль
  1. Моркву та цибулю очистіть. Моркву натріть на середню тертку, а цибулю дрібно наріжте.
  2. Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте кубиками.
  3. На сковороді з олією обсмажте моркву, цибулю та болгарський перець до золотистого кольору.
  4. Додайте у фарш обсмажені овочі, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
  5. Начиніть фаршем канелоні та викладіть їх щільно у форму.
  6. Для заливки змішайте вершки, томатну пасту, посоліть та залийте макарони цією заливкою.
  7. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин, потім посипте тертим сиром і відправте ще на п'ять хвилин у духовку.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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