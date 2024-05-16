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Рецепт карі з курячим філе та болгарським перцем

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
42
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт карі з курячим філе та болгарським перцем

Карі з курячим філе та болгарським перцем / Фото: Credits

Тушкування займе десять хвилин – і у вас на столі буде смачна страва. Для приготування знадобляться куряче філе, цибуля, болгарський перець, помідори і головний інгредієнт нашої страви – карі. Шматочки філе з цією приправою ідеально поєднуються з гарніром із розсипчастого рису.

Інгредієнти

філе куряче
700 г
перець болгарський
2 шт.
помідор
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
соус соєвий
5 ст. л.
карі
2 ч. л.
паприка солодка мелена
1 ч. л.
перець чилі мелений
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Болгарський перець і цибулю очистьте та помийте. Перець наріжте товстими смужками, цибулю півкільцями, а помідори – середніми кубиками.
  2. Куряче філе помийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте середніми шматочками. Посипте паприкою і залиште на 15 хвилин. Потім обсмажте на олії на сильному вогні протягом 5-7 хвилин до золотавої скоринки. Посоліть, поперчіть і викладіть на тарілку.
  3. В олію, в якій обсмажувалося куряче філе, викладіть цибулю і болгарський перець. Обсмажте овочі до м'якості. Додайте помідори, м'ясо, карі, мелений перець чилі та соєвий соус. Посоліть за смаком і перемішайте. Тушкуйте під закритою кришкою 10 хвилин на повільному вогні.

Поради:

  • Замість помідорів можна використовувати томатну пасту.

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