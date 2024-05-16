Рецепт карі з курячим філе та болгарським перцем

Тушкування займе десять хвилин – і у вас на столі буде смачна страва. Для приготування знадобляться куряче філе, цибуля, болгарський перець, помідори і головний інгредієнт нашої страви – карі. Шматочки філе з цією приправою ідеально поєднуються з гарніром із розсипчастого рису.
Інгредієнти
- філе куряче
- 700 г
- перець болгарський
- 2 шт.
- помідор
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- соус соєвий
- 5 ст. л.
- карі
- 2 ч. л.
- паприка солодка мелена
- 1 ч. л.
- перець чилі мелений
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Болгарський перець і цибулю очистьте та помийте. Перець наріжте товстими смужками, цибулю півкільцями, а помідори – середніми кубиками.
- Куряче філе помийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте середніми шматочками. Посипте паприкою і залиште на 15 хвилин. Потім обсмажте на олії на сильному вогні протягом 5-7 хвилин до золотавої скоринки. Посоліть, поперчіть і викладіть на тарілку.
- В олію, в якій обсмажувалося куряче філе, викладіть цибулю і болгарський перець. Обсмажте овочі до м'якості. Додайте помідори, м'ясо, карі, мелений перець чилі та соєвий соус. Посоліть за смаком і перемішайте. Тушкуйте під закритою кришкою 10 хвилин на повільному вогні.
Поради:
- Замість помідорів можна використовувати томатну пасту.
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