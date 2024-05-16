Рецепт карі з курячим філе та болгарським перцем

Тушкування займе десять хвилин – і у вас на столі буде смачна страва. Для приготування знадобляться куряче філе, цибуля, болгарський перець, помідори і головний інгредієнт нашої страви – карі. Шматочки філе з цією приправою ідеально поєднуються з гарніром із розсипчастого рису.