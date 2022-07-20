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Рецепт картопляного салату із вершковою заправкою

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Рецепт картопляного салату із вершковою заправкою

Фото: Credits

На приготування цього ароматного салату від початку і до кінця йде всього 30 хвилин, і його легко приготувати вдома нашвидкуруч.

Цей салат ідеальний як гарнір до м'яса, він буде особливо популярним на пікніку. Вершковий смак і велика кількість соусу — ось секрет ййого успіху.

Складники:

  • молода картопля — 1 кг
  • білий винний оцет — 100 мл
  • оливкова олія — 1 ст. л.
  • яйця — 5 шт
  • червона цибуля (зелена теж підійде) — 2 столові ложки
  • грецький йогурт — 150 мл 
  • майонез — 150 мл
  • крем-фреш (можна замінити жирною сметаною) — 150 мл
  • солоні чи мариновані огірки — 2-3 ст. л.
  • каперси – 1 ст. л.
  • гірчиця – 1 ст. л.
  • цільнозернова гірчиця — 1 ст. л.
  • кріп – 1 ст. л
  • сіль та перець за смаком

Приготування:

Очистіть картоплю і варіть у киплячій підсоленій воді до м'якості, злийте воду. Поки вона вариться, замочіть каперси у холодній воді на 20 хвилин, потім відтисніть і наріжте. Дрібно наріжте цибулю та кріп, наріжте яйця. Змішайте йогурт, крем-фреш, майонез, два види гірчиці та кріп.

Розріжте картоплю на четвертинки, поки вона гаряча, і змішайте її з заправкою.

Додайте оцет, олію та щедру порцію солі та перцю.

В окремій мисці змішайте інгредієнти, що залишилися, з'єднайте все у великій мисці і добре перемішайте.

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