Рецепт картопляного салату із вершковою заправкою

На приготування цього ароматного салату від початку і до кінця йде всього 30 хвилин, і його легко приготувати вдома нашвидкуруч.

Цей салат ідеальний як гарнір до м'яса, він буде особливо популярним на пікніку. Вершковий смак і велика кількість соусу — ось секрет ййого успіху.

Складники:

молода картопля — 1 кг

білий винний оцет — 100 мл

оливкова олія — 1 ст. л.

яйця — 5 шт

червона цибуля (зелена теж підійде) — 2 столові ложки

грецький йогурт — 150 мл

майонез — 150 мл

крем-фреш (можна замінити жирною сметаною) — 150 мл

солоні чи мариновані огірки — 2-3 ст. л.

каперси – 1 ст. л.

гірчиця – 1 ст. л.

цільнозернова гірчиця — 1 ст. л.

кріп – 1 ст. л

сіль та перець за смаком

Приготування:

Очистіть картоплю і варіть у киплячій підсоленій воді до м'якості, злийте воду. Поки вона вариться, замочіть каперси у холодній воді на 20 хвилин, потім відтисніть і наріжте. Дрібно наріжте цибулю та кріп, наріжте яйця. Змішайте йогурт, крем-фреш, майонез, два види гірчиці та кріп.

Розріжте картоплю на четвертинки, поки вона гаряча, і змішайте її з заправкою.

Додайте оцет, олію та щедру порцію солі та перцю.

В окремій мисці змішайте інгредієнти, що залишилися, з'єднайте все у великій мисці і добре перемішайте.

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