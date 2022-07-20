Рецепт картопляного салату із вершковою заправкою

На приготування цього ароматного салату від початку і до кінця йде всього 30 хвилин, і його легко приготувати вдома нашвидкуруч.
Цей салат ідеальний як гарнір до м'яса, він буде особливо популярним на пікніку. Вершковий смак і велика кількість соусу — ось секрет ййого успіху.
Складники:
- молода картопля — 1 кг
- білий винний оцет — 100 мл
- оливкова олія — 1 ст. л.
- яйця — 5 шт
- червона цибуля (зелена теж підійде) — 2 столові ложки
- грецький йогурт — 150 мл
- майонез — 150 мл
- крем-фреш (можна замінити жирною сметаною) — 150 мл
- солоні чи мариновані огірки — 2-3 ст. л.
- каперси – 1 ст. л.
- гірчиця – 1 ст. л.
- цільнозернова гірчиця — 1 ст. л.
- кріп – 1 ст. л
- сіль та перець за смаком
Приготування:
Очистіть картоплю і варіть у киплячій підсоленій воді до м'якості, злийте воду. Поки вона вариться, замочіть каперси у холодній воді на 20 хвилин, потім відтисніть і наріжте. Дрібно наріжте цибулю та кріп, наріжте яйця. Змішайте йогурт, крем-фреш, майонез, два види гірчиці та кріп.
Розріжте картоплю на четвертинки, поки вона гаряча, і змішайте її з заправкою.
Додайте оцет, олію та щедру порцію солі та перцю.
В окремій мисці змішайте інгредієнти, що залишилися, з'єднайте все у великій мисці і добре перемішайте.
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