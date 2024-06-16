Рецепт котлет із замороженого курячого філе та сиру

Приготуйте незвичайний рецепт курячих котлет із замороженого курячого філе із сиром. Він чудово підійде для швидкої та ситної вечері, не чекайте, поки м'ясо розморозиться.
Вам знадобляться заморожене куряче філе, твердий сир, яйце, приправи та, звичайно, духовка. Котлети виходять корисними, ніжними та соковитими.
Інгредієнти
- куряче філе
- 400 г
- твердий сир
- 100 г
- яйце
- 1 шт.
- сметана 20%
- 1 ст. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- часник мелений сухий
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Заморожене куряче філе та твердий сир натріть на великій тертці. Викладіть у миску. Додайте яйце, сметану, паприку, часник, перець чорний мелений та сіль. Добре перемішайте.
- З фаршу сформуйте котлети і викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 30 хвилин. Подавайте з улюбленими соусами чи салатом із свіжих овочів.
Поради:
- Приправи використовуйте на свій смак.
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