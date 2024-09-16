Рецепт котлет з картоплею, болгарським перцем, морквою і цибулею

Котлети з овочами – це альтернатива улюбленим нами всіма м'ясним котлетам. Якщо до фаршу додати картоплю, болгарський перець, моркву, цибулю і часник, то страва набуде цілковито незвичайного смаку.
Для цього потрібно підготувати всі овочі, перемішати з фаршем і запекти в духовці. Такі котлети виходять повітряними, соковитими та корисними.
Інгредієнти
- фарш курячий
- 500 г
- яйце куряче
- 3 шт.
- картопля
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю очистіть та натріть на великій тертці.
- Болгарський перць почистіть, видаливши плодоніжку і насіння. Наріжте маленькими кубиками.
- Ріпчасту цибулю і часник очистіть та подрібніть у блендері.
- Моркву очистіть та натріть на середній тертці.
- З'єднайте в мисці фарш, картоплю, моркву, болгарський перець, цибулю з часником, яйця, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте до однорідності.
- Сформуйте великі довгасті котлети. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і ложкою зробіть на них невеликі заглиблення.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
Поради:
- Курячий фарш відбийте, просто кілька разів кинувши з силою в миску.
- Фарш можна використовувати будь-який.
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