Рецепт котлет з картоплею, болгарським перцем, морквою і цибулею

Котлети з овочами – це альтернатива улюбленим нами всіма м'ясним котлетам. Якщо до фаршу додати картоплю, болгарський перець, моркву, цибулю і часник, то страва набуде цілковито незвичайного смаку.

Для цього потрібно підготувати всі овочі, перемішати з фаршем і запекти в духовці. Такі котлети виходять повітряними, соковитими та корисними.

Інгредієнти фарш курячий 500 г яйце куряче 3 шт. картопля 2 шт. морква 1 шт. перець болгарський 1 шт. цибуля 1 шт. часник 2 зубки перець чорний мелений сіль

Картоплю очистіть та натріть на великій тертці. Болгарський перць почистіть, видаливши плодоніжку і насіння. Наріжте маленькими кубиками. Ріпчасту цибулю і часник очистіть та подрібніть у блендері. Моркву очистіть та натріть на середній тертці. З'єднайте в мисці фарш, картоплю, моркву, болгарський перець, цибулю з часником, яйця, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте до однорідності. Сформуйте великі довгасті котлети. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і ложкою зробіть на них невеликі заглиблення. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.

Поради:

Курячий фарш відбийте, просто кілька разів кинувши з силою в миску.

Фарш можна використовувати будь-який.

Читайте також: