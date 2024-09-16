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Рецепт котлет з картоплею, болгарським перцем, морквою і цибулею

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
229
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт котлет з картоплею, болгарським перцем, морквою і цибулею

Котлети з картоплею, болгарським перцем, морквою і цибулею / Фото: Credits

Котлети з овочами – це альтернатива улюбленим нами всіма м'ясним котлетам. Якщо до фаршу додати картоплю, болгарський перець, моркву, цибулю і часник, то страва набуде цілковито незвичайного смаку.

Для цього потрібно підготувати всі овочі, перемішати з фаршем і запекти в духовці. Такі котлети виходять повітряними, соковитими та корисними.

Інгредієнти

фарш курячий
500 г
яйце куряче
3 шт.
картопля
2 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
цибуля
1 шт.
часник
2 зубки
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю очистіть та натріть на великій тертці.
  2. Болгарський перць почистіть, видаливши плодоніжку і насіння. Наріжте маленькими кубиками.
  3. Ріпчасту цибулю і часник очистіть та подрібніть у блендері.
  4. Моркву очистіть та натріть на середній тертці.
  5. З'єднайте в мисці фарш, картоплю, моркву, болгарський перець, цибулю з часником, яйця, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте до однорідності.
  6. Сформуйте великі довгасті котлети. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і ложкою зробіть на них невеликі заглиблення.
  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.

Поради:

  • Курячий фарш відбийте, просто кілька разів кинувши з силою в миску.
  • Фарш можна використовувати будь-який.

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