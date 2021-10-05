Рецепт "Коулсло": американський капустяний салат із незвичайною заправкою

Американська кухня не так популярна, як італійська, китайська або французька, але і вона представлена широким асортиментом страв.

Одна з них — салат "Коулсло". Легкий, смачний, корисний, він став класикою на просторах США. Його подають до м'яса гриль і смаженої птиці, використовують для приготування хотдогів і гамбургерів. Жодне барбекю, де б воно не проводилося, не минає без цього салату.

За великим рахунком "Коулсло" — це звичайний капустяний салат із незвичайною заправкою. Сама назва, адаптована в англійській мові і що прийшла з нідерландської, так і перекладається "салат із капусти".

Інгредієнти:

0,5 кг капусти

2 моркви

1 цибулина

2 столові ложки сметани

2 столові ложки майонезу

1 столова ложка йогурту

1 столова ложка яблучного оцту

2 чайні ложки французької гірчиці

1 чайна ложка цукру

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою, трохи присолити і злегка обім'яти.

Так само тонкою довгою соломкою нарізати моркву або натерти її на тертушці для корейської моркви. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.

Сметану з'єднати з майонезом, додати йогурт, гірчицю, цукор, влити оцет, посолити, поперчити і вимішати до однорідного стану. Заправка повинна вийти кисло-солодкою і злегка гострою.

Підготовлені овочі з'єднати, полити заправкою і акуратно перемішати.

На замітку

Салат можна приготувати з двома видами капусти, замінивши частину білокачанної капусти червонокачанною.

Іноді в салат "Коулсло" додають корінь селери, буряк, редис, зелень, яблука, родзинки.

Яблучний оцет можна замінити бальзамічним або лимонним соком.

Готовий салат за бажання притрусіть насінням соняшника або гарбуза, льону або кмину.

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