Рецепт крем-супу "Закоханий амур": що приготувати на 14 лютого

Для приготування цього крем-супу вам знадобиться всього 40 хвилин.
Почати романтичну вечерю з супу не така вже й погана ідея, тим більше, що погода зараз на вулиці морозна, і гарячий суп зігріє не тільки тіло, а й атмосферу.
Інгредієнти на 4 порції
- 2 ст. цільного молока
- 2 ½ ст. овочевого бульйону
- 1 маленька головка цвітної капусти (близько 350 г), розділена на суцвіття
- 250 г очищенї і нарізаної картоплі
- 1 маленька нарізана цибуля
- 2 подрібнених зубчики часнику
- 4 гілочки чебрецю
- 3 ст. л. вершкового масла
- 3 скибочки чіабати або білого хліба
- 1/3 ст. л. густих вершків
- 1/3 ст. л. зерен граната
- 1 ст. л. зеленої нарізаної цибулі
- сіль і мелений білий перець
Об'єднайте молоко, бульйон, цвітну капусту, картоплю, цибулю, часник і чебрець у великій каструлі. Приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть полум'я і варіть, поки овочі не стануть м'якими — близько третини години.
Розтопіть масло у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте часник до золотисто-коричневого кольору, додайте хліб, нарізаний кубиками, і смажте ще 5-7 хвилин. Приправте сіллю і перцем.
Викиньте з каструлі гілочки чебрецю. Перетворіть суп на пюре за допомогою ручного блендера. Додайте вершки, ще раз збийте, посоліть і поперчіть за смаком. Подавайте з грінками, зернами граната і зеленою цибулею.
Софія Яроцька
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