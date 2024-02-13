Рецепт крем-супу "Закоханий амур": що приготувати на 14 лютого

Для приготування цього крем-супу вам знадобиться всього 40 хвилин.

Почати романтичну вечерю з супу не така вже й погана ідея, тим більше, що погода зараз на вулиці морозна, і гарячий суп зігріє не тільки тіло, а й атмосферу.

Інгредієнти на 4 порції

2 ст. цільного молока

2 ½ ст. овочевого бульйону

1 маленька головка цвітної капусти (близько 350 г), розділена на суцвіття

250 г очищенї і нарізаної картоплі

1 маленька нарізана цибуля

2 подрібнених зубчики часнику

4 гілочки чебрецю

3 ст. л. вершкового масла

3 скибочки чіабати або білого хліба

1/3 ст. л. густих вершків

1/3 ст. л. зерен граната

1 ст. л. зеленої нарізаної цибулі

сіль і мелений білий перець

Об'єднайте молоко, бульйон, цвітну капусту, картоплю, цибулю, часник і чебрець у великій каструлі. Приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть полум'я і варіть, поки овочі не стануть м'якими — близько третини години.

Розтопіть масло у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте часник до золотисто-коричневого кольору, додайте хліб, нарізаний кубиками, і смажте ще 5-7 хвилин. Приправте сіллю і перцем.

Викиньте з каструлі гілочки чебрецю. Перетворіть суп на пюре за допомогою ручного блендера. Додайте вершки, ще раз збийте, посоліть і поперчіть за смаком. Подавайте з грінками, зернами граната і зеленою цибулею.

Софія Яроцька

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