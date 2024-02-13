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Рецепт крем-супу "Закоханий амур": що приготувати на 14 лютого

Рецепт крем-супу "Закоханий амур": що приготувати на 14 лютого

Фото: Credits

Для приготування цього крем-супу вам знадобиться всього 40 хвилин.

Почати романтичну вечерю з супу не така вже й погана ідея, тим більше, що погода зараз на вулиці морозна, і гарячий суп зігріє не тільки тіло, а й атмосферу.

Інгредієнти на 4 порції

  • 2 ст. цільного молока
  • 2 ½ ст. овочевого бульйону
  • 1 маленька головка цвітної капусти (близько 350 г), розділена на суцвіття
  • 250 г очищенї і нарізаної картоплі
  • 1 маленька нарізана цибуля
  • 2 подрібнених зубчики часнику
  • 4 гілочки чебрецю
  • 3 ст. л. вершкового масла
  • 3 скибочки чіабати або білого хліба
  • 1/3 ст. л. густих вершків
  • 1/3 ст. л. зерен граната
  • 1 ст. л. зеленої нарізаної цибулі
  • сіль і мелений білий перець

Об'єднайте молоко, бульйон, цвітну капусту, картоплю, цибулю, часник і чебрець у великій каструлі. Приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть полум'я і варіть, поки овочі не стануть м'якими — близько третини години.

Розтопіть масло у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте часник до золотисто-коричневого кольору, додайте хліб, нарізаний кубиками, і смажте ще 5-7 хвилин. Приправте сіллю і перцем.

Викиньте з каструлі гілочки чебрецю. Перетворіть суп на пюре за допомогою ручного блендера. Додайте вершки, ще раз збийте, посоліть і поперчіть за смаком. Подавайте з грінками, зернами граната і зеленою цибулею.

Софія Яроцька

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