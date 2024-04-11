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Рецепт курячих відбивних під грибною шубою

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
162 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
372
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт курячих відбивних під грибною шубою

Курячі відбивні під грибною шубою / Фото: Credits

Відбивні з курячого філе – всіма улюблена страва. Ідеально підійдуть для обіду чи до святкового столу. Підготуйте відбивні та обсмажте їх у клярі. Запечіть під "шубою" з ароматними грибами і сирною скоринкою.

Інгредієнти

філе куряче
800 г
яйце
2 шт.
борошно
100 г
сир пармезан
150 г
вершки 15-20%
150 мл
печериці
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
горіх мускатний
щіпка
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Куряче філе наріжте на шматки завширшки близько одного сантиметра. Відбийте через харчову плівку кухонним молоточком з обох боків. Посоліть і поперчіть. Кожне філе обваляйте в муці, потім – у збитому яйці. Обсмажте на розпеченій сковороді з олією до золотавого кольору.
  2. Печериці та цибулю очистьте і промийте. Гриби наріжте пластинами, а цибулю – півкільцями. Обсмажте на олії до готовності. Додайте сіль і мускатний горіх. Перемішайте. Влийте вершки і тушкуйте до загусання.
  3. Сир натріть на великій тертці.
  4. Викладіть обсмажені курячі відбивні на деко, застелене пергаментом, зверху розподіліть обсмажені гриби та посипте сиром.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-який.

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