Рецепт курячих відбивних під грибною шубою

Відбивні з курячого філе – всіма улюблена страва. Ідеально підійдуть для обіду чи до святкового столу. Підготуйте відбивні та обсмажте їх у клярі. Запечіть під "шубою" з ароматними грибами і сирною скоринкою.
Інгредієнти
- філе куряче
- 800 г
- яйце
- 2 шт.
- борошно
- 100 г
- сир пармезан
- 150 г
- вершки 15-20%
- 150 мл
- печериці
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- горіх мускатний
- щіпка
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Куряче філе наріжте на шматки завширшки близько одного сантиметра. Відбийте через харчову плівку кухонним молоточком з обох боків. Посоліть і поперчіть. Кожне філе обваляйте в муці, потім – у збитому яйці. Обсмажте на розпеченій сковороді з олією до золотавого кольору.
- Печериці та цибулю очистьте і промийте. Гриби наріжте пластинами, а цибулю – півкільцями. Обсмажте на олії до готовності. Додайте сіль і мускатний горіх. Перемішайте. Влийте вершки і тушкуйте до загусання.
- Сир натріть на великій тертці.
- Викладіть обсмажені курячі відбивні на деко, застелене пергаментом, зверху розподіліть обсмажені гриби та посипте сиром.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
Поради:
- Сир можна використовувати будь-який.
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