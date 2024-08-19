Рецепт курячого філе в клярі на сковороді

Найпростіший спосіб швидко приготувати куряче філе – просто обсмажити його в клярі.
Для страви вам знадобляться: куряче філе, сметана, яйця, гірчиця та приправи. Завдяки сметані кляр виходить пишним і повітряним, а філе – соковитим.
Інгредієнти
- філе куряче
- 800 г
- борошно пшеничне
- 60 г
- сметана
- 100 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- часник
- 3 зубки
- соус соєвий
- 2 ст. л.
- гірчиця
- 1 ч. л.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- коріандр мелений
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- 50 мл
- Куряче філе помийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте впоперек на шматочки 1,5-2 см завтовшки близько 1 см.
- У глибокій мисці з'єднайте сметану, яйце, вичавлений через прес часник, соєвий соус, гірчицю, паприку, коріандр, чорний мелений перець і сіль. Викладіть філе в цю суміш, добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і покладіть до холодильника на 2-3 години.
- Дістаньте з холодильника. Додайте борошно і перемішайте до однорідності.
- Викладайте курячі шматочки на розігріту сковороду з олією та обсмажуйте на середньому вогні до золотавої скоринки.
Поради:
- Гірчицю використовуйте будь-яку, але не в порошку.
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