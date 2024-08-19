Рецепт курячого філе в клярі на сковороді

Найпростіший спосіб швидко приготувати куряче філе – просто обсмажити його в клярі.

Для страви вам знадобляться: куряче філе, сметана, яйця, гірчиця та приправи. Завдяки сметані кляр виходить пишним і повітряним, а філе – соковитим.

Інгредієнти філе куряче 800 г борошно пшеничне 60 г сметана 100 г яйце куряче 1 шт. часник 3 зубки соус соєвий 2 ст. л. гірчиця 1 ч. л. паприка солодка 1 ч. л. коріандр мелений 1 ч. л. перець чорний мелений сіль олія 50 мл

Куряче філе помийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте впоперек на шматочки 1,5-2 см завтовшки близько 1 см. У глибокій мисці з'єднайте сметану, яйце, вичавлений через прес часник, соєвий соус, гірчицю, паприку, коріандр, чорний мелений перець і сіль. Викладіть філе в цю суміш, добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і покладіть до холодильника на 2-3 години. Дістаньте з холодильника. Додайте борошно і перемішайте до однорідності. Викладайте курячі шматочки на розігріту сковороду з олією та обсмажуйте на середньому вогні до золотавої скоринки.

Поради:

Гірчицю використовуйте будь-яку, але не в порошку.

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