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Рецепт курячого філе в клярі на сковороді

Час приготування
3 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
172 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
468
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт курячого філе в клярі на сковороді

Куряче філе в клярі на сковороді / Фото: Credits

Найпростіший спосіб швидко приготувати куряче філе – просто обсмажити його в клярі.

Для страви вам знадобляться: куряче філе, сметана, яйця, гірчиця та приправи. Завдяки сметані кляр виходить пишним і повітряним, а філе – соковитим.

Інгредієнти

філе куряче
800 г
борошно пшеничне
60 г
сметана
100 г
яйце куряче
1 шт.
часник
3 зубки
соус соєвий
2 ст. л.
гірчиця
1 ч. л.
паприка солодка
1 ч. л.
коріандр мелений
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
50 мл
  1. Куряче філе помийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте впоперек на шматочки 1,5-2 см завтовшки близько 1 см.
  2. У глибокій мисці з'єднайте сметану, яйце, вичавлений через прес часник, соєвий соус, гірчицю, паприку, коріандр, чорний мелений перець і сіль. Викладіть філе в цю суміш, добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і покладіть до холодильника на 2-3 години.
  3. Дістаньте з холодильника. Додайте борошно і перемішайте до однорідності.
  4. Викладайте курячі шматочки на розігріту сковороду з олією та обсмажуйте на середньому вогні до золотавої скоринки.

Поради:

  • Гірчицю використовуйте будь-яку, але не в порошку.

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