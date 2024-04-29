Рецепт курячого філе з шинкою та сиром у паніруванні

Куряче м'ясо виходить ніжним, соковитим з тягучою сирною начинкою, шинкою і хрусткою скоринкою. Приготуйте улюблений гарнір - і смачна вечеря чи обід вам забезпечені.
Для приготування знадобляться куряче філе, шинка, сир, яйця, борошно, панірувальні сухарі, приправи та сковорода.
Інгредієнти
- куряче філе
- 3 шт.
- шинка
- 80 г
- сир твердий
- 80 г
- яйця
- 3 шт.
- борошно
- 1 скл.
- сухарі панірувальні
- 1 скл.
- перець чорний мелений
- паприка мелена солодка
- сіль
- олія – для смаження
- Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Розріжте вздовж, не дорізаючи до кінця і розгорніть як книжку. Накрийте плівкою і злегка відбийте кухонним молоточком. Філе з двох боків посоліть, поперчіть і посипте паприкою.
- На одну тарілку висипте панірувальні сухарі, на іншу - борошно.
- У мисці яйця збийте виделкою і додайте трохи солі.
- Твердий сир та шинку наріжте тонкими пластинами.
- На відбите куряче філе викладіть скибочку сиру та шинки, накрийте другою частиною філе. Притисніть долонею. Кожне філе обваляйте у борошні з двох боків, потім у збитому яйці та в панірувальних сухарях.
- Нафаршировані грудки відправте в морозильну камеру на 10-15 хвилин, щоб у процесі смаження вони не розвалювалися.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажте куряче філе на середньому вогні по 12 хвилин із двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Олії наливайте стільки, щоб вона наполовину вкрила філе.
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