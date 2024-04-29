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Рецепт курячого філе з шинкою та сиром у паніруванні

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
168 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
83
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт курячого філе з шинкою та сиром у паніруванні

Куряче філе з шинкою та сиром у паніровці / Фото: Credits

Куряче м'ясо виходить ніжним, соковитим з тягучою сирною начинкою, шинкою і хрусткою скоринкою. Приготуйте улюблений гарнір - і смачна вечеря чи обід вам забезпечені.

Для приготування знадобляться куряче філе, шинка, сир, яйця, борошно, панірувальні сухарі, приправи та сковорода.

Інгредієнти

куряче філе
3 шт.
шинка
80 г
сир твердий
80 г
яйця
3 шт.
борошно
1 скл.
сухарі панірувальні
1 скл.
перець чорний мелений
паприка мелена солодка
сіль
олія – для смаження
  1. Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Розріжте вздовж, не дорізаючи до кінця і розгорніть як книжку. Накрийте плівкою і злегка відбийте кухонним молоточком. Філе з двох боків посоліть, поперчіть і посипте паприкою.
  2. На одну тарілку висипте панірувальні сухарі, на іншу - борошно.
  3. У мисці яйця збийте виделкою і додайте трохи солі.
  4. Твердий сир та шинку наріжте тонкими пластинами.
  5. На відбите куряче філе викладіть скибочку сиру та шинки, накрийте другою частиною філе. Притисніть долонею. Кожне філе обваляйте у борошні з двох боків, потім у збитому яйці та в панірувальних сухарях.
  6. Нафаршировані грудки відправте в морозильну камеру на 10-15 хвилин, щоб у процесі смаження вони не розвалювалися.
  7. На розігрітій сковороді з олією обсмажте куряче філе на середньому вогні по 12 хвилин із двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

Олії наливайте стільки, щоб вона наполовину вкрила філе.

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