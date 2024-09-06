Рецепт лаймового морозива на згущеному молоці

Для приготування цього морозива вам знадобиться лише 5 інгредієнтів. Навіть не потрібна буде форма для льодяників на паличці – одноразові склянки або навіть келихи для шампанського стануть чудовою заміною.
Десерт виходить в міру солодкий та освіжальний. Якщо у вас є форми для морозива, використовуйте їх, якщо ні, скористайтеся одноразовими скляночками.
Інгредієнти
- згущене молоко
- 400 г
- вершковий сир
- 100 г
- ванільний екстракт
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- сік лайма
- 8 шт.
1. Підготуйте форму та палички для льодяників.
2. У блендері змішайте згущене молоко з цукром, вершковий сир, ваніль і сіль і збийте все до отримання однорідної маси. Повільно додайте сік лайма.
3. Помірно розподіліть суміш по заглибленнях форм для морозива вставте палички для морозива і помістіть в морозильну камеру. Заморозьте до твердого стану принаймні на 4 години.
4. Коли морозиво замерзне, вийміть його з форми. Вам буде легше це зробити, швидко зануривши форму в ємність з теплою (не гарячою) водою.