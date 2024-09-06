Рецепт лаймового морозива на згущеному молоці

Для приготування цього морозива вам знадобиться лише 5 інгредієнтів. Навіть не потрібна буде форма для льодяників на паличці – одноразові склянки або навіть келихи для шампанського стануть чудовою заміною.

Десерт виходить в міру солодкий та освіжальний. Якщо у вас є форми для морозива, використовуйте їх, якщо ні, скористайтеся одноразовими скляночками.

Інгредієнти згущене молоко 400 г вершковий сир 100 г ванільний екстракт 0,5 ч. л. сіль щіпка сік лайма 8 шт.

1. Підготуйте форму та палички для льодяників.

2. У блендері змішайте згущене молоко з цукром, вершковий сир, ваніль і сіль і збийте все до отримання однорідної маси. Повільно додайте сік лайма.

3. Помірно розподіліть суміш по заглибленнях форм для морозива вставте палички для морозива і помістіть в морозильну камеру. Заморозьте до твердого стану принаймні на 4 години.

4. Коли морозиво замерзне, вийміть його з форми. Вам буде легше це зробити, швидко зануривши форму в ємність з теплою (не гарячою) водою.