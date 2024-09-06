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Рецепт лаймового морозива на згущеному молоці

Час приготування
4 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
333 ккал
Дата публікації
Перегляди
144
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт лаймового морозива на згущеному молоці

Лаймове морозиво на згущеному молоці / Фото: Credits

Для приготування цього морозива вам знадобиться лише 5 інгредієнтів. Навіть не потрібна буде форма для льодяників на паличці – одноразові склянки або навіть келихи для шампанського стануть чудовою заміною.

Десерт виходить в міру солодкий та освіжальний. Якщо у вас є форми для морозива, використовуйте їх, якщо ні, скористайтеся одноразовими скляночками.

Інгредієнти

згущене молоко
400 г
вершковий сир
100 г
ванільний екстракт
0,5 ч. л.
сіль
щіпка
сік лайма
8 шт.

1. Підготуйте форму та палички для льодяників.

2. У блендері змішайте згущене молоко з цукром, вершковий сир, ваніль і сіль і збийте все до отримання однорідної маси. Повільно додайте сік лайма.

3. Помірно розподіліть суміш по заглибленнях форм для морозива вставте палички для морозива і помістіть в морозильну камеру. Заморозьте до твердого стану принаймні на 4 години.

4. Коли морозиво замерзне, вийміть його з форми. Вам буде легше це зробити, швидко зануривши форму в ємність з теплою (не гарячою) водою.

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