Рецепт легкого курячого супу з квасолею та зеленню

Рецепт передбачає наявність домашнього бульйону, але це єдиний відносно складний пункт, квасоля для нього підійде консервована, зелень можна взяти будь-яку, тому цей суп можна вважати легким у приготуванні.

Інгредієнти селера 4 стебла жовта цибулина 1 шт. головка часнику 1 шт. чорний перець 0,5 ч. л. курка 1 шт. білий місо 1 ст. л. квасоля 1 банк шпинат 30 г сіль перець кріп

1. У велику каструлю додайте селеру та цибулі, порізані на четвертинки, часник, розрізаний навпіл уздовж, перець горошком і курку. Додайте достатньо води, щоб повністю покрити їх. Доведіть до кипіння середньому вогні. Зменшіть вогонь, щоб підтримувати слабке кипіння, і готуйте, періодично знімаючи з поверхні домішки, поки курка повністю не приготується і не відставатиме від кістки, від 55 хвилин до 1 години.

2. Перекладіть курку на тарілку. Використовуючи дрібне сито, процідіть бульйон у чисту каструлю та тримайте у теплі на середньому вогні. Зніміть курку з кістки та подрібніть виделкою. Якщо ви маєте більше м'яса (або бульйону), ніж хотіли би подати, можете заморозити його для іншого використання.

3. Розчиніть місо в бульйоні і додайте квасолю, шпинат та подрібнену курку. Приправте за смаком сіллю та перцем. Розкладіть по тарілках та прикрасьте кропом перед подаванням.

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