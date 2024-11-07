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Рецепт легкого курячого супу з квасолею та зеленню

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
110 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
59
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт легкого курячого супу з квасолею та зеленню

Легкий курячий суп з квасолею та зеленню / Фото: Credits

Рецепт передбачає наявність домашнього бульйону, але це єдиний відносно складний пункт, квасоля для нього підійде консервована, зелень можна взяти будь-яку, тому цей суп можна вважати легким у приготуванні.

Інгредієнти

селера
4 стебла
жовта цибулина
1 шт.
головка часнику
1 шт.
чорний перець
0,5 ч. л.
курка
1 шт.
білий місо
1 ст. л.
квасоля
1 банк
шпинат
30 г
сіль
перець
кріп

1. У велику каструлю додайте селеру та цибулі, порізані на четвертинки, часник, розрізаний навпіл уздовж, перець горошком і курку. Додайте достатньо води, щоб повністю покрити їх. Доведіть до кипіння середньому вогні. Зменшіть вогонь, щоб підтримувати слабке кипіння, і готуйте, періодично знімаючи з поверхні домішки, поки курка повністю не приготується і не відставатиме від кістки, від 55 хвилин до 1 години.

2. Перекладіть курку на тарілку. Використовуючи дрібне сито, процідіть бульйон у чисту каструлю та тримайте у теплі на середньому вогні. Зніміть курку з кістки та подрібніть виделкою. Якщо ви маєте більше м'яса (або бульйону), ніж хотіли би подати, можете заморозити його для іншого використання.

3. Розчиніть місо в бульйоні і додайте квасолю, шпинат та подрібнену курку. Приправте за смаком сіллю та перцем. Розкладіть по тарілках та прикрасьте кропом перед подаванням.

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