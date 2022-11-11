Рецепт легкої рисової запіканки з броколі

Користь броколі важко переоцінити, а в поєднанні з сиром та рисом страва буде не тільки корисною, а й смачною. Крім того, приготування запіканки не забере багато часу.

Складники

броколі — 800 г

варений білий рис — 600 г

вершкове масло — 60 г

борошно — 50 г

молоко — 0,5 л

гірчичний порошок – половина ч. л.

паприка – чверть ч. л.

цибульний порошок – половина ч. л.

часниковий порошок – половина ч. л.

сир чедер — 300 г

пармезан — 100 г

вершковий сир — 80 г, нарізаного кубиками

сир чедер — 100 г для посипання

сіль і перець

Підготування

Броколі наріжте на дрібні шматки.

Відваріть рис.

Натріть твердий сир на великій тертці.

Наріжте вершковим сиром кубиками.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму олією.

Помістіть броколі в каструлю з киплячою водою і готуйте протягом 2 хвилин, потім одразу ж покладіть її в миску з дуже холодною водою і відставте вбік.

Розігрійте вершкове масло, додайте борошно і готуйте 1-2 хвилини, постійно помішуючи.

Додайте молоко та спеції, дайте суміші закипіти і варіть 4-5 хвилин, не припиняючи помішувати. Суміш має трохи загуснути.

Зніміть із вогню та додайте сир чедер, сир пармезан та вершковий сир. Приправте сирний соус сіллю та перцем до смаку.

Змішайте рис, броколі та сирний соус у великій мисці мисці, потім викладіть у форму для запікання.

Згори посипте все порцією сиру чедер, яка залишилася.

Випікайте 30-35 хвилин.

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