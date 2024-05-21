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Рецепт літнього десерту у лимонній шкірці: лайфгак від блогерки

Рецепт літнього десерту у лимонній шкірці: лайфгак від блогерки

Фото: Credits

Швидкий та легкий у приготуванні лимонний мус, яким можна балувати себе цілий рік.

Це чудовий десерт, який сподобається всій родині. Робити його не складно, а до спільного приготування можна залучити навіть дітей. Його рецептом на своїй сторінці поділилась блогерка mamiawishappy. Рецепт розрахований на 6 порцій

Інгредієнти

Лимонний сік
100 мл
Цукор
50 г
Желатин
10 г
Ванільний екстракт
1 ч. л
Вершки
150 мл

Приготування:

  • Розріжте лимон навпіл і приберіть середину;
  • Вичавіть з неї сік;
  • Вилийте сік у каструлю з цукром і желатином, підігрійте та розмішайте до однорідності;
  • Перелийте в миску для збивання вершків і перемішайте;
  • Розлийте по формочках, у половинки шкірки лимона;
  • Дайте охолонути в холодильнику принаймні 1 годину

Поради:

  • Цукру можете додати більше, на ваш смак
  • Желатин можете замінити на інший загущувач

Смак цього мусу  зачаровує, але зверніть увагу, що лимон – алергенний продукт, тому ви маєте бути певні, що не маєте алергії на цитрусові.

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