Рецепт літнього десерту у лимонній шкірці: лайфгак від блогерки

Швидкий та легкий у приготуванні лимонний мус, яким можна балувати себе цілий рік.
Це чудовий десерт, який сподобається всій родині. Робити його не складно, а до спільного приготування можна залучити навіть дітей. Його рецептом на своїй сторінці поділилась блогерка mamiawishappy. Рецепт розрахований на 6 порцій
Інгредієнти
- Лимонний сік
- 100 мл
- Цукор
- 50 г
- Желатин
- 10 г
- Ванільний екстракт
- 1 ч. л
- Вершки
- 150 мл
Приготування:
- Розріжте лимон навпіл і приберіть середину;
- Вичавіть з неї сік;
- Вилийте сік у каструлю з цукром і желатином, підігрійте та розмішайте до однорідності;
- Перелийте в миску для збивання вершків і перемішайте;
- Розлийте по формочках, у половинки шкірки лимона;
- Дайте охолонути в холодильнику принаймні 1 годину
Поради:
- Цукру можете додати більше, на ваш смак
- Желатин можете замінити на інший загущувач
Смак цього мусу зачаровує, але зверніть увагу, що лимон – алергенний продукт, тому ви маєте бути певні, що не маєте алергії на цитрусові.
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