Рецепт літнього десерту у лимонній шкірці: лайфгак від блогерки

Швидкий та легкий у приготуванні лимонний мус, яким можна балувати себе цілий рік.

Це чудовий десерт, який сподобається всій родині. Робити його не складно, а до спільного приготування можна залучити навіть дітей. Його рецептом на своїй сторінці поділилась блогерка mamiawishappy. Рецепт розрахований на 6 порцій

Інгредієнти Лимонний сік 100 мл Цукор 50 г Желатин 10 г Ванільний екстракт 1 ч. л Вершки 150 мл

Приготування:

Розріжте лимон навпіл і приберіть середину;

Вичавіть з неї сік;

Вилийте сік у каструлю з цукром і желатином, підігрійте та розмішайте до однорідності;

Перелийте в миску для збивання вершків і перемішайте;

Розлийте по формочках, у половинки шкірки лимона;

Дайте охолонути в холодильнику принаймні 1 годину

Поради:

Цукру можете додати більше, на ваш смак

Желатин можете замінити на інший загущувач

Смак цього мусу зачаровує, але зверніть увагу, що лимон – алергенний продукт, тому ви маєте бути певні, що не маєте алергії на цитрусові.

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