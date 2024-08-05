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Рецепт літнього салату з дині, фети, гострого перцю та лайма

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
158 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
144
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт літнього салату з дині, фети, гострого перцю та лайма

Салат із дині / Фото: Credits

Цей салат підійде для літньої вечері як закуск або гарнір.

Інгредієнти

маленька диня
1 шт.
гострий перць
1 шт.
лайм
2 шт.
пучок базиліка
1 шт.
сир фета
100 г
сіль
оливкова олія
  1. Розріжте диню, вийміть із неї насіння. Зріжте з неї шкірку, намагаючись втратити якнайменше м'якоті, потім тонко наріжте.
  2. Розкладіть скибочки дині на блюді. ​​
  3. Тонко наріжте фету і додайте тонкі шматочки на блюдо з динею.
  4. Тонко наріжте гострий перець та розкидайте його поверх дині та фети.
  5. Зніміть цедру з лайма, потім вичавіть його сік по всій страві. Наріжте ще один лайм часточками та розкладіть навколо блюда. Збризкайте салат олією і посипте сіллю.
  6. Додайте до страви базилік на блюдо.

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