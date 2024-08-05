Рецепт літнього салату з дині, фети, гострого перцю та лайма

Цей салат підійде для літньої вечері як закуск або гарнір.
Інгредієнти
- маленька диня
- 1 шт.
- гострий перць
- 1 шт.
- лайм
- 2 шт.
- пучок базиліка
- 1 шт.
- сир фета
- 100 г
- сіль
- оливкова олія
- Розріжте диню, вийміть із неї насіння. Зріжте з неї шкірку, намагаючись втратити якнайменше м'якоті, потім тонко наріжте.
- Розкладіть скибочки дині на блюді.
- Тонко наріжте фету і додайте тонкі шматочки на блюдо з динею.
- Тонко наріжте гострий перець та розкидайте його поверх дині та фети.
- Зніміть цедру з лайма, потім вичавіть його сік по всій страві. Наріжте ще один лайм часточками та розкладіть навколо блюда. Збризкайте салат олією і посипте сіллю.
- Додайте до страви базилік на блюдо.
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