Рецепт локшини з яйцем, грибами та помідорами.

Локшина – одна з центральних страв азійської кухні. Її готують у різний спосіб, ми пропонуємо вам досить простий, але безпрограшний рецепт.
Щоб приготувати цю страву, вам знадобиться зовсім небагато часу і зовсім невелика кількість інгредієнтів.
Складники:
- локшина — 250 г
- помідори — 3-4 шт.
- печериці — 5 шт.
- часник — 3 часточки
- яйце
- кукурудзяне борошно — 1 чайна ложка
- вода — 1 склянка
- олія — 1 ст. л.
- сіль
- білий перець – 1 ч. л.
- зелена цибуля
Приготування:
Розігрійте олію в сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні, додайте нарізаний часник і гриби, обсмажуйте до появи аромату. Додайте помідори, нарізані кубиками, і 1 склянку води, приправте сіллю та перцем.
Готуйте, доки помідори не стануть м'яким.
Влийте збите яйце і зачекайте близько 10-20 секунд, доки воно не затвердіє. Розчиніть кукурудзяне борошно у двох столових ложках води та перемішайте з томатним соусом.
Відваріть локшину в окропі протягом 3-5 хвилин. Змішайте соус із локшиною, прикрасьте зеленою цибулею та подавайте.
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