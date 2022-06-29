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Рецепт локшини з яйцем, грибами та помідорами.

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Рецепт локшини з яйцем, грибами та помідорами.

Фото: Credits

Локшина – одна з центральних страв азійської кухні. Її готують у різний спосіб, ми пропонуємо вам досить простий, але безпрограшний рецепт.

Щоб приготувати цю страву, вам знадобиться зовсім небагато часу і зовсім невелика кількість інгредієнтів.

Складники:

  • локшина — 250 г
  • помідори — 3-4 шт.
  • печериці — 5 шт.
  • часник — 3 часточки
  • яйце
  • кукурудзяне борошно — 1 чайна ложка
  • вода — 1 склянка
  • олія — 1 ст. л.
  • сіль
  • білий перець – 1 ч. л.
  • зелена цибуля

Приготування:

Розігрійте олію в сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні, додайте нарізаний часник і гриби, обсмажуйте до появи аромату. Додайте помідори, нарізані кубиками, і 1 склянку води, приправте сіллю та перцем.

Готуйте, доки помідори не стануть м'яким.

Влийте збите яйце і зачекайте близько 10-20 секунд, доки воно не затвердіє. Розчиніть кукурудзяне борошно у двох столових ложках води та перемішайте з томатним соусом.

Відваріть локшину в окропі протягом 3-5 хвилин. Змішайте соус із локшиною, прикрасьте зеленою цибулею та подавайте.

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