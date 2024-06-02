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Рецепт м'ясного рагу з консервованою кукурудзою та овочами

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
92
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт м'ясного рагу з консервованою кукурудзою та овочами

М'ясне рагу з консервованою кукурудзою та овочами. / Фото: Credits

Для ситного, соковитого та ароматного рагу, яке тане в роті, обов'язково використовуйте свинячий ошийок, під час тушкування м'ясо стане ще м'якшим і соковитішим.

М'ясо з кукурудзою та свіжими овочами – нескладна у приготуванні страва, що складається зі шматочків свинини, болгарського перцю, цибулі, а консервована кукурудза надасть страві особливого солодкого смаку.

Інгредієнти

свинячий ошийок
500 г
болгарський перець
3 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
консервована кукурудза
150 г
томатна паста
2 ст. л.
вода
30 г
часник
3 зубчики
перець чорний мелений
хмелі-сунелі
1 ч. л.
сіль
олія
зелень
  1. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
  2. Зелень вимийте і дрібно наріжте.
  3. Болгарський перець очистіть від плодоніжки та насіння та наріжте середніми кубиками.
  4. Часник очистіть і дрібно наріжте.
  5. З кукурудзи злийте рідину.
  6. Свинячий нашийок вимийте і обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими смужками.
  7. У сковороду налийте трохи олії і обсмажте м'ясо до золотистого кольору. Додайте до нього цибулю та обсмажте десять хвилин. Потім викладіть болгарський перець, томатну пасту, часник, хмелі-сунелі, чорний перець мелений, сіль і воду. Перемішайте та тушкуйте ще десять хвилин. Додайте консервовану кукурудзу і протушкуйте ще дві хвилини. Посипте зеленню.

Поради:

  • Приправи та зелень використовуйте на свій смак.

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