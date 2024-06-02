Рецепт м'ясного рагу з консервованою кукурудзою та овочами

Для ситного, соковитого та ароматного рагу, яке тане в роті, обов'язково використовуйте свинячий ошийок, під час тушкування м'ясо стане ще м'якшим і соковитішим.
М'ясо з кукурудзою та свіжими овочами – нескладна у приготуванні страва, що складається зі шматочків свинини, болгарського перцю, цибулі, а консервована кукурудза надасть страві особливого солодкого смаку.
Інгредієнти
- свинячий ошийок
- 500 г
- болгарський перець
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- консервована кукурудза
- 150 г
- томатна паста
- 2 ст. л.
- вода
- 30 г
- часник
- 3 зубчики
- перець чорний мелений
- хмелі-сунелі
- 1 ч. л.
- сіль
- олія
- зелень
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
- Зелень вимийте і дрібно наріжте.
- Болгарський перець очистіть від плодоніжки та насіння та наріжте середніми кубиками.
- Часник очистіть і дрібно наріжте.
- З кукурудзи злийте рідину.
- Свинячий нашийок вимийте і обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими смужками.
- У сковороду налийте трохи олії і обсмажте м'ясо до золотистого кольору. Додайте до нього цибулю та обсмажте десять хвилин. Потім викладіть болгарський перець, томатну пасту, часник, хмелі-сунелі, чорний перець мелений, сіль і воду. Перемішайте та тушкуйте ще десять хвилин. Додайте консервовану кукурудзу і протушкуйте ще дві хвилини. Посипте зеленню.
Поради:
- Приправи та зелень використовуйте на свій смак.
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