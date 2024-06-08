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Рецепт малосольних огірків на мінеральній воді

Час приготування
24 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
15 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
52
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт малосольних огірків на мінеральній воді

Малосольні огірки на мінеральній воді / Фото: Credits

Якщо ви хочете приготувати малосольні огірки, які можна їсти через добу, то для цього використовуйте сильногазовану мінеральну воду.

Завдяки мінеральній воді з газом, огірки вийдуть хрусткими та пружними. Вони стануть чудовим доповненням до обіду чи вечері.

Інгредієнти

огірки
1 кг
мінеральна вода сильногазована
1 л
часник
5 зубчиків
сіль
2 ст. л.
кріп
  1. Огірки помийте та відріжте кінчики.
  2. Часник очистіть, наріжте шматочками.
  3. Кріп промийте і наріжте.
  4. Огірки покладіть у ємність і перекладіть кожен шар часником та кропом.
  5. У невеликій кількості мінеральної води розведіть сіль і перемішайте до повного її розчинення. Залийте огірки та влийте решту мінеральної води. Накрийте кришкою та поставте в холодильник на 24 години.

Поради:

  • Огірочки вибирайте невеликі, однакового розміру.

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