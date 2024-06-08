Рецепт малосольних огірків на мінеральній воді

Якщо ви хочете приготувати малосольні огірки, які можна їсти через добу, то для цього використовуйте сильногазовану мінеральну воду.
Завдяки мінеральній воді з газом, огірки вийдуть хрусткими та пружними. Вони стануть чудовим доповненням до обіду чи вечері.
Інгредієнти
- огірки
- 1 кг
- мінеральна вода сильногазована
- 1 л
- часник
- 5 зубчиків
- сіль
- 2 ст. л.
- кріп
- Огірки помийте та відріжте кінчики.
- Часник очистіть, наріжте шматочками.
- Кріп промийте і наріжте.
- Огірки покладіть у ємність і перекладіть кожен шар часником та кропом.
- У невеликій кількості мінеральної води розведіть сіль і перемішайте до повного її розчинення. Залийте огірки та влийте решту мінеральної води. Накрийте кришкою та поставте в холодильник на 24 години.
Поради:
- Огірочки вибирайте невеликі, однакового розміру.
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