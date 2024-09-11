Рецепт маринованого гострого перцю у медовій заливці

Спробуйте приготувати гострий маринований перець у медовій заправці без стерилізації та варіння.

На сторінці домашніх рецептів Буде смачно разом показали, як приготували ароматний гострий перець із солодкою медовою ноткою.

Інгредієнти Гострий перець 250 - 300 г Яблучний оцет 6% 250 мл Мед (бажано рідкий) 4 ст.л

Приготування:

Помийте та наріжте шматочками перець;

Покладіть кільця перцю до банки та легенько придавіть рукою;

Приготуйте заправку: до яблучного оцту додайте мед і ретельно все перемішайте до його повного розчинення. Потім цією сумішшю залийте перець;

Закрийте кришкою та залиште при кімнатній температурі на добу;

Зберігайте в холодильнику чи в холодному погребі.

Поради:

Під час нарізання перцю краще працювати в рукавичках і не торкатися руками очей.

Смачного!

Гострий перець з медом добре смакує з м`ясними стравами, салатами чи брускетами.

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