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Рецепт маринованого гострого перцю у медовій заливці

Рецепт маринованого гострого перцю у медовій заливці

Рецепт маринованого гострого перцю в медовій заливці / Фото: Credits

Спробуйте приготувати гострий маринований перець у медовій заправці без стерилізації та варіння.

На сторінці домашніх рецептів Буде смачно разом показали, як приготували ароматний гострий перець із солодкою медовою ноткою.

Інгредієнти

Гострий перець
250 - 300 г
Яблучний оцет 6% 
250 мл
Мед (бажано рідкий)
4 ст.л

Приготування: 

  • Помийте та наріжте шматочками перець;
  • Покладіть кільця перцю до банки та легенько придавіть рукою;
  • Приготуйте заправку: до яблучного оцту додайте мед і ретельно все перемішайте до його повного розчинення. Потім цією сумішшю залийте перець;
  • Закрийте кришкою та залиште при кімнатній температурі на добу;
  • Зберігайте в холодильнику чи в холодному погребі.

Поради

Під час нарізання перцю краще працювати в рукавичках і не торкатися руками очей.

Смачного!

@bude_smachno_razom Маринований гострий перець в медовій заливці без варіння і стерілізації Гіркий перець з медом добре гармонує з м`ясними стравами, салатами, брускетами ️Вам знадобиться • гіркий перець -250 -300грм • яблучний оцет 6% -250 мл • мед ( бажано рідкий) - 4 ст.л ️ Приготування • Промийте, наріжте порційними шматочками гіркий перець. Працюйте в рукавичках, бо буде біда • Кладемо кільця перцю до повної банки, легенько притрамбовуємо рукою. • Далі готуємо заливку в яблучному оцеті розчиняємо мед,добре вимішуємо і заливаємо наш перець. • Закриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на добу. Після зберігаємо в холодильнику або в холодному погребі. Смачного #закуска#перець#медовийперець#маринованийперець#консервація#рекомендаціїукраїна ♬ оригінальний звук - Iryna Bratak

Гострий перець з медом добре смакує з м`ясними стравами, салатами чи брускетами.

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