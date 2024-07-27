Рецепт намащення із сала: традиційний український рецепт

Сало – це улюблений український продукт, який має велику популярність. Шматок чорного хліба або підсмажені хрусткі грінки, намащені салом, до борщу – справжній делікатес.
Для приготування знадобляться свіже сало, кріп, часник та чорний мелений перець. Така страва чудово підійде для швидкого та смачного перекушування.
Інгредієнти
- сало свіже
- 500 г
- часник
- 1 головка
- чорний перець мелений
- кріп свіжий
- 1 пучок
- сіль
- Сало вимийте та обріжте шкірку. Наріжте на шматочки.
- Часник очистіть.
- Кріп промийте, обсушіть і наріжте.
- У блендер викладіть сало, часник, кріп. Додайте чорний мелений перець та сіль. Перебийте блендером до однорідної маси. Викладіть у герметичний посуд та відправте в холодильник на 12 годин.
Поради:
- Якщо у вас немає блендера, всі інгредієнти перекрутіть на м'ясорубці.
- До намащення можна додати гострий перець чилі.
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