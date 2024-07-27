Рецепт намащення із сала: традиційний український рецепт

Сало – це улюблений український продукт, який має велику популярність. Шматок чорного хліба або підсмажені хрусткі грінки, намащені салом, до борщу – справжній делікатес.

Для приготування знадобляться свіже сало, кріп, часник та чорний мелений перець. Така страва чудово підійде для швидкого та смачного перекушування.

Інгредієнти сало свіже 500 г часник 1 головка чорний перець мелений кріп свіжий 1 пучок сіль

Сало вимийте та обріжте шкірку. Наріжте на шматочки. Часник очистіть. Кріп промийте, обсушіть і наріжте. У блендер викладіть сало, часник, кріп. Додайте чорний мелений перець та сіль. Перебийте блендером до однорідної маси. Викладіть у герметичний посуд та відправте в холодильник на 12 годин.

Поради:

Якщо у вас немає блендера, всі інгредієнти перекрутіть на м'ясорубці.

До намащення можна додати гострий перець чилі.

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