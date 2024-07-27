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Рецепт намащення із сала: традиційний український рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
253 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
306
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт намащення із сала: традиційний український рецепт

"Картофельный" салат из цветной капусты / Фото: Credits

Сало – це улюблений український продукт, який має велику популярність. Шматок чорного хліба або підсмажені хрусткі грінки, намащені салом, до борщу – справжній делікатес.

Для приготування знадобляться свіже сало, кріп, часник та чорний мелений перець. Така страва чудово підійде для швидкого та смачного перекушування.

Інгредієнти

сало свіже
500 г
часник
1 головка
чорний перець мелений
кріп свіжий
1 пучок
сіль
  1. Сало вимийте та обріжте шкірку. Наріжте на шматочки.
  2. Часник очистіть.
  3. Кріп промийте, обсушіть і наріжте.
  4. У блендер викладіть сало, часник, кріп. Додайте чорний мелений перець та сіль. Перебийте блендером до однорідної маси. Викладіть у герметичний посуд та відправте в холодильник на 12 годин.

Поради:

  • Якщо у вас немає блендера, всі інгредієнти перекрутіть на м'ясорубці.
  • До намащення можна додати гострий перець чилі.

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