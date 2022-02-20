Рецепт ніжних млинців на кефірі

Млинці вважаються стравою слов'янської кухні. За однією з версій слово "млинець" походить від українського "млин", адже їх завжди готували з перемеленого в борошно зерна.

Млинці бувають тонкими і дріжджовими, а готувати їх можна на молоці, кефірі та навіть воді. Приготовлені на воді млинці швидко стають ламкими, а спечені на молоці або кефірі довше зберігають ніжну текстуру.

Час приготування: 60 хвилин

Інгредієнти:

3 яйця

450 мл кефіру

1 склянка борошна

3 ст. л. олії

2 ст. л. цукру

½ ч. л. соди

½ ч. л. солі

50 мл теплої води (за бажанням)

Приготування покроково:

1. У мисці змішуємо яйця, сіль, соду та цукор, поки маса трохи посвітлішає.

2. Додаємо половину борошна, щоб не було грудочок і гарно перемішуємо. Виливаємо кефір і ще раз гарно змішуємо. Просіваємо залишки борошна і доводимо млинцеве тісто до однорідної консистенції.

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3. Тісто варто залишити на 20-30 хвилин в теплі, щоб борошно набухло і клейковина розійшлася. Коли тісто настоїться, воно може стати більш густим. Можна випікати пишні млинці, або додати на цьому етапі приблизно 50 мл води, тоді вони вийдуть тонкими. Головне — не переборщити з рідиною, щоб готові млинці добре відставали від сковороди під час випікання.

4. Перед випіканням млинців, потрібно добре розжарити сковороду. Ставимо її на великий вогонь, виливаємо олію та нагріваємо. Гарячу олію додаємо до тіста та швидко перемішуємо, щоб під впливом температури маса не згорнулася. Смажимо млинці на сухій сковороді.

Ніжні млинці на кефірі можна подавати з солоною і солодкою начинкою. Такі млинці можна начинити м'ясом або сиром, або полити рідким медом.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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